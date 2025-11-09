Los seis trucos imprescindibles para mantener nuestro armario limpio y ordenado

¿Tu madre o pareja te ha dicho alguna vez que tienes el armario "como una leonera"? Si la respuesta es afirmativa, algo que es muy probable en el siglo XXI de la inmediatez y las prisas, la llegada del otoño puede ser un buen momento para una reorganización. Cierto es que muchas veces es complicado encontrar un hueco para colocar todo en su sitio y mantener este mueble limpio, pero no es menos cierto que más difícil aún es encontrar la ropa cuando aquello parece un cajón de sastre. Por ello, os traemos seis trucos infalibles para que los armarios de nuestras casas esté relucientes y se pueda tener a mano cualquier prenda todos los días.

Con el cambio del plácido verano al no tan agradable invierno, el primer paso a seguir es hacer una limpieza a fondo. Para ello, lo ideal es sacar todo lo que hay dentro del armario, aspirar todo el polvo, pasar un trapo húmedo con vinagre blanco y dejar ventilar durante un buen rato hasta que esté seco y listo para recibir en su interior todas las prendas que creamos oportunas. Es en este punto cuando llega el segundo consejo, que sería aplicar la conocida como 'Regla de 1 año'. Según esta idea, si hay alguna prenda que no se haya usado en los últimos 12 meses, es muy probable que sea prescinidble, por lo que es momento de donarla o venderla.

Una vez retirados esos ropajes que ya no se van a utilizar, es momento de colocar todo en orden. Para ello, hay múltiples maneras, pero una de ellas es tener todo clasificado por colores. De esta manera, será mucho más fácil saber donde está cada cosa y de un solo vistazo podremos tener en mente la combinación perfecta para cada momento de nuestra vida. Si no, también es posible guardar todo dependiendo del tipo de prenda que sea (ropa, calzado, complementos...) y de su uso habitual, pues tiene poco sentido usar un chandal de verano para una reunión de trabajo en pleno noviembre. Además, este tipo de separación dejará patente la repetición de prendas o estilos.

Rotación y cajas

Aunque es verdad que la ropa deberá estar en estanterías, baldas o incluso colgada de perchas, el resto de utensilios podrán meterse en cajas. La recomendación en este sentido es colocar los pequeños accesorios en diferentes recipientes etiquetados, a poder ser transparentes, para así tener claro de donde hay que cogerlos. Por último, el consejo estrella para tener el armario bien ordenado durante los doce meses del año es utilizar un sistema de rotación, que puede ser por temporadas (primavera-verano y otoño-invierno) o en cada cambio de estación. Lo que no encaje en esas épocas... a una nueva caja, también etiquetada.