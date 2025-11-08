No tires los frascos de comida a la basura después de comerlos... ¡Tienen muchos usos alternativos!

El siglo XXI es el siglo de las prisas. De ir corriendo de casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio a a compra... Y de ahí a volver a casa. En esta sucesión constante de quehaceres, cada vez es más común usar comidas pre-cocinadas o a las que solo les hace falta un hervor para que estén preparadas para el paadar. Muchas de ellas vienen en los clásicos envases verticales de cristal, que también son comunes para salsas tan habituales como el tomate o la mayonesa. Sea lo fuere el alimento en su interior, hay muchas formas de alargar la vida de este tivo de recipientes, ya sea como adornos o como espacio a rellenar para otros menesteres.

Una forma poco habitual de utilizarlos, pero a la vez muy efectiva, es que sirvan como maceteros para el futuro. Para ello, solo hará falta lavarlso bien, quitarles la etiqueta y hacerle algún que otro agujero en la base. Así, tendrán su propio vía de escape para el drenaje y se podrán plantar hierbas aromáticas que den un nuevo olor a la cocina... o cualquier otra habitación de nuestros hogares. Similar solución es la de usarlos como floreros. En ese caso, no habrá que hacerles agujeros, sino que se utilizará el recipiente para incluir el agua que necesitan las flores que habitualmente decoran los centros de mesa o los muebles del salón.

¿Y si los usamos como elemento de iluminación? Desde tiempos inmemoriales, las velas han sido muy útiles para que el ser humano no se quedara a oscuras y ahora se pueden meter pequeñas velas en estos envases para darle una nueva vida e iluminar la casa. Incluso, para los más modernos, también existe la opción de incluir una pequeña tira de luces LED que den un toque más vivo a las estancias del hogar. Otro de los posibles usos, aunque menos frecuente, es usarlo como recipiente para dulces caseros... ya que los que se compran en los supermercados ya suelen tener su propio envoltorio.

Para pequeños y mayores

Asimismo, su 'segunda vida' puede tener similitudes con su uso original, pues estos frascos también se pueden usar para almacenar alimentos secos. ¿Quién no ha ido a casa de su abuela y ha estado unos cuantos minutos buscando fideos? Probablemente, si la 'yaya' tiene obsesión con el orden y la limpieza, quizá solo es necesario mirar en uno de estos envases de vidrio para encontrar el alimento en cuestión. Por último, si su tamaño es más pequeño de lo habitual, este tipo de recipientes de cristal también pueden tener su uso en el escritorio de los más pequeños de la casa, para que guarden ahí sus pinturas, lapices o boligrafos.