Todo lo que necesitas saber sobre las perchas para la ropa: cuáles elegir para organizar mejor el armario

Quizá pensabas que un elemento en aspecto sencillo como es una percha no podría dar de sí como para un artículo exclusivo, pero lo cierto es que da más juego de lo que podría parecer y emplearlas bien puede marcar la diferencia entre un armario desordenado y uno limpio y eficiente, en el que la ropa se conserva en mejor estado.

La percha es la columna vertebral del armario. Por lo tanto, si tienes perchas de madera, de alambre, de plástico, o de diversos colores y formas... decántate por un tipo y desecha todas las demás. Así tendrás un armario homogéneo y optimizarás mejor el espacio en su interior.

Si hubiera que elegir, las perchas de madera son las que mejor sostienen la ropa y le dan un toque elegante al armario, pero si tienes poco espacio, mejor elige perchas de terciopelo, que aprovechan mejor cada hueco, no dejan marcas en la ropa y evitan que esta se deslice.

Recuerda que el gancho de la percha debe ir siempre colocado hacia dentro y que todas deberán estar orientadas hacia el mismo lado. Así evitarás el desorden y que la ropa se caiga o se enrede entre sí cuando extraigas una percha del armario.

Existen perchas de diferentes tamaños, así que evita colgar prendas de niños en perchas de adultos y ponlas en la percha de su talla.

En lo referente a su utilidad, las perchas sin barra se utilizan para colgar vestidos, camisetas, camisas, lenceros... en resumen, para todas esas prendas que no pesen mucho. Por su parte, las perchas con barra son adecuadas para conjuntos, pantalones, chaquetas, abrigos... Las prendas con hombreras no tendrían por qué deformarse en una percha normal, pero si no arriesgarte, puedes comprar la percha con forma BUMERANG, de Ikea, que cuesta solo 50 céntimos por unidad.

Por último, las perchas con pinza quedan reservadas para colgar pantalones y faldas. Evita poner una prenda encima a no ser que haga conjunto con ese pantalón o esa falda.