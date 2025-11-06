¿Tu ropa oscura ha perdido su color original? Sigue estos trucos para que luzca como el primer día

Seguro que te ha pasado alguna vez. Compras ropa oscura y en cuanto la lavas en la lavadora pierde su color original. Tiene una explicación, y esto es lo que debes hacer para que tu ropa oscura mantenga siempre el mismo tono que el primer día y no se decolore. Sigue estos sencillos pasos y tu ropa oscura permanecerá como nueva.

En primer lugar, es esencial lavar la ropa oscura siempre al revés. De esta forma, evitarás que se desgaste por su cara visible y quedará limpia igualmente, conservando mejor los colores originales.

Otro paso indispensable es añadir un vaso de vinagre de limpieza directamente sobre la ropa en el interior del tambor. Este producto no corroe los tejidos, desinfecta y elimina los malos olores. Además, es más respetuoso con el medio ambiente que los suavizantes artificiales.

Este truco lo conoce menos gente: verter dos puñados de sal gorda directamente sobre la ropa dentro del tambor. Permite que la ropa salga mucho más suave, pero deberás controlar su uso por el bien de la lavadora. Otra alternativa es sumergir la ropa en agua caliente con dos puñados de sal gorda durante dos horas, escurrir bien y lavar con normalidad en la lavadora.

La elección del detergente también es muy importante. No utilices el mismo para toda la ropa, sino que debes diferenciar entre el detergente para ropa blanca y ropa oscura. Cada uno tiene sus propiedades y contribuye a mantener la ropa en mejor estado durante más tiempo.

Y, por último, pero no por ello menos importante, elige un programa específico para ropa oscura, si lo incluye tu lavadora. Si no, elige un programa de 90 minutos con una temperatura de 30 grados, es más que suficiente para limpiar tu ropa oscura y conservar su color originario.

Además, recuerda que la ropa oscura no debe tenderse al sol para que no pierda el color.

Si lavas la ropa nueva con estas instrucciones, ayudarás a fijar el color y que no te salgan rayas en jerséis y pantalones. Si, por lo que sea, tu ropa de color se ha decolorado con el uso, este sistema te ayudará a recuperar su tono inicial. Estos trucos valen para todos los colores oscuros, y no temas por el vinagre, la ropa no olerá fuerte, sino que quedará suave y esponjosa.