Las pijas madrileñas ya no compran en Zara, sino en estas 3 tiendas españolas del mercadillo viral de Pozuelo

Las madrileñas lo tienen claro: las compras de fin de semana ya no se hacen en Gran Vía ni en Serrano, sino en el mercadillo de Pozuelo. Allí, entre puestos cuidadosamente decorados y un ambiente que mezcla lo bohemio con las prendas más tendencia, las 'it girls' madrileñas han encontrado tres marcas españolas con las que renovar su armario de otoño-invierno sin tener que recurrir a las míticas tiendas de Inditex. Y para las que no puedan acercarse al mercadillo, no os alarméis, porque en algunos casos estas firmas también están disponibles 'online', listas para añadir a tu carrito de la compra desde casa.

No me da la vida: el paraíso de las cayetanas

Quien se acerque al mercadillo de Pozuelo sin conocer No me da la vida descubrirá enseguida por qué este puesto se ha convertido en parada obligatoria para las 'insiders' madrileñas. Su estilo mezcla tachuelas y flecos con el romanticismo más femenino, incorporando los colores tendencia de la temporada: marrón chocolate y burdeos.

Entre sus prendas estrella destacan los pantalones con estampado de serpiente, los 'jeans' con tachuelas, las blusas con rayas o cuadros y detalles de lazos y volantes que aportan ese toque sofisticado y alegre que tanto gusta a las chicas de Pozuelo. Además, la marca no se limita a ofrecer looks para el día a día, sino que también cuenta con vestidos de invitada y capas combinadas en una amplia gama de colores, perfectas para cualquier evento.

Pero si hay algo que se lleva todos los halagos, son sus bolsos de piel al más puro estilo 'boho chic' y por 30 euros. El accesorio más aclamado de esta temporada, que sin duda tienes que fichar para el día a día.

Llucy Joias: los accesorios perfectos para renovar tu joyero

Si eres de las que piensan que un buen look se construye con una combinación perfecta de accesorios, esta es tu tienda. Llucy Joias demuestra que la joyería contemporánea española tiene mucho que ofrecer y es que esta pequeña tienda local ha sabido ganarse a las amantes de los complementos más elegantes y minimalistas.

Entre sus imprescindibles se encuentran anillos, collares y pendientes chapados en oro, casi siempre decorados con piedras preciosas cuidadosamente seleccionadas. Son piezas pensadas para el día a día, pero con ese aire sofisticado que permite combinarlas tanto con un look de oficina como con un 'outfit' de noche.

Y si hablamos de accesorios, sus gafas de sol merecen una mención aparte: diseños atrevidos, con monturas que juegan con las formas y los colores, y precios que arrancan desde 15 euros. La opción perfecta para arriesgar probando diferentes modelos.

Panttac: las prendas ideales para looks con mucho rollo

Una de esas marcas que parece haber encontrado la fórmula perfecta entre tendencia y elegancia: Panttac es un homenaje al estilo chic madrileño. En sus colecciones encontramos prendas versátiles, con cortes impecables y detalles que marcan la diferencia.

En su puesto del mercadillo de Pozuelo puedes encontrar desde chaquetas tipo militar o estilo blazer, hasta chalecos acolchados con estampados originales, faldas de encaje, conjuntos de dos piezas o vestidos con cuadros 'vichy'. No te preocupes si no puedes venir a este mercadillo viral, porque sus colecciones onlinereúnen todo lo que no encontrarás allí, convirtiéndose en la ocasión ideal para descubrir piezas exclusivas estés donde estés.

El nuevo 'place to be' elmadrileño está en Pozuelo

Si tienes pensado visitar el mercadillo de Pozuelo próximamente, lo primero que debes saber es que está situado en una de las calles principales de la localidad, concretamente en la avenida de Europa (desde la tienda Esic hasta la cafetería de Manolo Bakes), y que abre al público el primer y tercer viernes (de cada mes) de 8:30 a 15:00 horas, salvo algunos festivos.

Allí puedes encontrar piezas con personalidad y precios asequibles y, por supuesto, marcas como No me da la vida, Llucy Joias y Panttac que están redefiniendo el estilo de la capital y conquistando a las madrileñas más chic de cualquier edad.