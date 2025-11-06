El nuevo jersey de Zara que me he comprado en 4 colores para los días de frío y cuesta menos de 30 euros

En las últimas temporadas me gusta apostar por prendas básicas, especialmente camisetas durante la temporada estival y jerséis para los días de más frío, opciones ideales para combinar con pantalones y faldas más especiales. Reconozco que me salvan y me solucionan muchos looks en cuestión de segundos. Su versatilidad es infinita y me hacen la vida mucho más fácil cuando no sé que ponerme porque sus combinaciones son infinitas.

Zara es una de mis firmas de cabecera, me imagino que como la mayoría de vosotras, donde por supuesto ya he picado con prendas de tendencia, pero también con básicos, como este jersey tan sencillo como bonito y cómodo que acaba de llegar a tienda. Se trata de un diseño que me he comprado en 4 colores y cuesta menos de 30 euros. Un modelo de punto suave, de cuello redondo subido casi perkins, manga larga y más bien corto, a la altura de la cintura, muy acertado para lucir desde la mañana a la noche.

Un jersey sencillo a la par que estiloso, disponible en rojo, rosa empolvado, gris y blanco roto, que representa a la perfección la tendencia del lujo silencioso. Sofisticado, discreto y hasta minimalista, que sienta impecable y combina con la mayoría de nuestro armario. Os aseguro que no vas a querer quitártelo durante los días de más frío (29,95€).

Jersey de Zara. / Cedida

¿Cómo combinarlo? Cinco looks de experta

Es casi una obligación tener uno o varios jerséis básicos en el armario. Y el de punto es la pieza de fondo de armario perfecta, elegante y cómoda, que puedes lucir con todo tipo de prendas, también con las de fiesta. Desde un traje para ir a la oficina hasta una falda de lentejuelas y conseguir un outfit de noche ideal. Si te resulta complicado encontrar una compra sencilla y una prenda fácil de llevar, este jersey es todo un acierto, un flechazo que deberías de tener en el radar de tu próxima cesta.

Os propongo cinco looks elegantes muy acertados para sacarle el máximo partido a un jersey de punto de fondo de armario discreto, que se ha convertido en el gran favorito de las que más saben de moda.

La mezcla de texturas es una de las claves de estilo más sofisticada. Ideal el jersey rojo con una falda lápiz de cuero o polipiel, una de las tendencia de la temporada, en marrón, granate o negra, sus tonos mejores aliados. Completa el outfit con salones o botas altas al tono de la falda o incluso en rojo. Una combinación cargado estilo para lucir desde la mañana a la noche sin pasar por casa.

Para las noches de fiesta con más glamour, apuesta por una falda de lentejuelas, de encaje o lencera en color negro, una opción sensual, sofisticada y calentita para los días de más frío. Salones o sandalias, una cartera roja y maxi pendientes son los complementos perfectos para brillar.

Un jersey con pantalones vaqueros, la apuesta básica más universal. Una elección infalible, cómoda y relajada para combinar con zapatillas o botines. Si hace frío puedes completar con una bomber.

Me encanta la elección de un jersey de punto para lucir con traje. El resultado es formal y elegante, ideal para ir a la oficina. En color gris es un fondo de armario infalible porque queda muy bien con negro, el color más repetido en el armario de la mayoría. La mezcla de dos tonalidades de grises queda así de impecable.

El jersey en color beige es mi preferido para lucir con prendas en color marrón chocolate, tan de moda esta temporada. Un traje de falda y chaqueta de ante o unos pantalones de ante son opciones ideales para conseguir un look monísimo.