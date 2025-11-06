El método más sencillo y efectivo para limpiar la tapicería del coche

No solo les ocurre a quienes lo son, pero ser padre o madre y tener los asientos del coche sucio va en el mismo paquete. Resulta complicado controlar la limpieza de la parte trasera del vehículo cuando vas al volante, y cuando te quieres dar cuenta está todo lleno de manchas y pisadas, pero gracias a La Ordenatriz aprenderás a limpiar la tapicería del coche con facilidad.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.

El primer paso para limpiar la tapicería del coche es pasar el aspirador con un cabezal específico para eliminar el polvo y los restos que pueda haber. Aprovecha para repasar cada recoveco, aspirar las alfombrillas y también debajo de ellas. Para los rincones más difíciles utiliza un cabezal estrecho.

El siguiente paso es aplicar la fórmula mágica de La Ordenatriz con una bayeta de microfibra. Si quieres ir más rápido puedes ayudarte con el truco de la tapa de la cazuela, atando la bayeta al asa de la misma. Vierte la fórmula en un balde y empapa la bayeta atada a la tapa para ir más rápido. Deja actuar unos minutos y termina pasando otra bayeta con agua.

¿Y cuál es la fórmula mágica?, te preguntarás. Begoña Pérez propone una mezcla imbatible a base de medio litro de agua caliente, dos cucharaditas de jabón en escamas y 50 mililitros de amoníaco. Deja enfriar y viértelo en un recipiente con pulverizador para aplicarlo con mayor facilidad sobre la tapicería del coche.