Limpiar tu casa con una piedra es posible
A veces los productos de toda la vida son los mejores
En cualquier supermercado puedes encontrarte productos de limpieza que no sabías ni que existían hasta el punto de poderte sentir abrumado con tanto bote y novedad. Sin embargo, los productos de toda la vida, a veces, son los mejores: el jabón de Beltrán o el Volvone son dos claros ejemplos. En esta misma línea, hoy te vamos a hablar de la piedra blanca de limpieza del Mercadona, una roca de arcilla que lo mismo limpia oro y plata, que te arregla el latón, el acero inoxidable o hasta el cristal pasando por esmaltados o incluso plásticos.
En la cocina su uso es extraordinario para la vitrocerámica, el fregadero, los muebles o incluso los alujminios de la ventana. Y, por supuesto, sin problema alguno para utilizarlo en microondas, hornos o encimeras sintéticas o de granito.
Contra la cal
Esta piedra "paratodo" también podrás utilizarse en el baño para librarte de la cal de tus azulejos, mamparas y juntas, además de gritos y sanitarios. Y hay más: también podrás usarlo en los muebles del jardín, para quitar manchas de las paredes, manchas de tabaco, limpiar las llantas del coche, el cristal de la chimenea o tus trofeos antiguos.
Olor a limón
Esta piedra blanca tiene olor a limón, es biodegradable y muy barato. Su uso es tan sencillo que lo único que tienes que hacer es mojar la esponja -incluida- en un poco de agua y coger un poco de esta arcilla. Ya está. A partir de ahí, solo hay que frotar la superficie. Después, tendrás que aclarar la zona con un trapo húmedo para obtener un resultado.
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, 'en paradero desconocido
- La Feria de los Santos de Fuentesaúco, un mercado donde cabe todo
- Un herido tras volcar su vehículo junto al Puente de Piedra de Zamora y quedar atrapado
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza
- Cómo aprovechar lo que otros tiran en Zamora