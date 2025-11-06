Limpiar tu casa con una piedra es posible

En cualquier supermercado puedes encontrarte productos de limpieza que no sabías ni que existían hasta el punto de poderte sentir abrumado con tanto bote y novedad. Sin embargo, los productos de toda la vida, a veces, son los mejores: el jabón de Beltrán o el Volvone son dos claros ejemplos. En esta misma línea, hoy te vamos a hablar de la piedra blanca de limpieza del Mercadona, una roca de arcilla que lo mismo limpia oro y plata, que te arregla el latón, el acero inoxidable o hasta el cristal pasando por esmaltados o incluso plásticos.

En la cocina su uso es extraordinario para la vitrocerámica, el fregadero, los muebles o incluso los alujminios de la ventana. Y, por supuesto, sin problema alguno para utilizarlo en microondas, hornos o encimeras sintéticas o de granito.

Contra la cal

Esta piedra "paratodo" también podrás utilizarse en el baño para librarte de la cal de tus azulejos, mamparas y juntas, además de gritos y sanitarios. Y hay más: también podrás usarlo en los muebles del jardín, para quitar manchas de las paredes, manchas de tabaco, limpiar las llantas del coche, el cristal de la chimenea o tus trofeos antiguos.

Olor a limón

Esta piedra blanca tiene olor a limón, es biodegradable y muy barato. Su uso es tan sencillo que lo único que tienes que hacer es mojar la esponja -incluida- en un poco de agua y coger un poco de esta arcilla. Ya está. A partir de ahí, solo hay que frotar la superficie. Después, tendrás que aclarar la zona con un trapo húmedo para obtener un resultado.