El truco infalible para eliminar el mal olor de la ropa de deporte (y no tirarla a la basura)

La ropa deportiva tiene fibras muy ligeras para favorecer la comodidad a la hora de hacer ejercicio. Suelen ser tejidos sintéticos cuya contraparte es la facilidad con la que cogen malos olores. Incluso hay ocasiones que ni lavando la ropa se van, y ese mal olor permanece después del lavado, pero La Ordenatriz propone un truco para acabar con el mal olor en la ropa de deporte.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.

Para acabar con el mal olor en la zona de las axilas de las camisetas de deporte, La Ordenatriz propone humedecer la zona con un poco de agua. Después, se deberá cubrir la zona humedecida con bicarbonato. Por último, deja secar la prenda antes de meterla en la lavadora y activa un programa para prendas sintéticas. Verás cómo el olor ha desaparecido por completo.

El bicarbonato puede generar dudas sobre si decolora la prenda, pero La Ordenatriz asegura que se puede usar para elimnar el mal olor. Es más, después de aplicarlo puedes lavar la prenda en la lavadora o cepillar y aspirar los restos, pero con cuidado, ya que podemos deteriorar el aspirador si absorbe demasiado bicarbonato.