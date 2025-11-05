Tres errores que todos cometemos al poner la lavadora (y arruinan tu ropa sin darte cuenta)

La lavadora es un electrodoméstico imprescindible en todos los hogares. Hoy en día no concebimos lavar la ropa a mano como podía suceder antaño, pero lo cierto es que utilizar la lavadora no es tan sencillo como parece. No consiste solo en meter la ropa, verter el detergente y activar un programa, hay que actuar con conocimiento y mantener el electrodoméstico siempre en buen estado para que la ropa salga reluciente.

La Ordenatriz menciona tres errores muy comunes que comete la gente con la lavadora y que pueden perjudicar el estado de tu ropa. Haz caso a sus consejos, ya que es una 'influencer' de referencia en temas de orden y limpieza, no en vano acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram. Y estos errores son: exceso de carga, no usar el programa adecuado para acortar tiempos y no limpiar de vez en cuando la lavadora.

Cargar demasiado la lavadora. Cuando introduzcas la ropa en la lavadora, tiene que quedar un palmo entre la ropa y el techo del tambor. Necesita ese espacio para que los tejidos se froten bien entre sí. Además, si cargamos en exceso la lavadora, el eje del tambor puede soltar gotas de grasa y manchar la ropa.

Poner ciclos demasiado cortos. Muchas veces, por ahorrar en electricidad ponemos programas inferiores a 90 minutos, pero en muchas lavadoras, la ropa de algodón o sintética necesita al menos dos horas de lavado. La ropa de lana, seda o tejidos necesitan menos tiempo de lavado.

No tener limpia la lavadora. La suciedad que se acumula en el filtro, las gomas y el cajetín de la lavadora provoca malos olores y que la ropa no salga completamente limpia. Además, acortamos la vida útil de nuestra lavadora. Extrae el cajetín, introdúcelo en agua caliente con vinagre y elimina los restos de detergente y hasta moho.

Respetar el tiempo de lavado es muy importante, ya que en muchas ocasiones, por ahorrar elegimos un programa demasiado corto, inadecuado para algunos tejidos. Si algunos programas duran más de dos horas es porque ese tiempo es necesario para que quede bien. Con un programa corto puede que el resultado no sea el deseado y sea necesario volver a lavar alguna prenda.

En lo tocante a la limpieza, si pones lavadoras con mucha frecuencia puede que no sea tan necesaria, pero conviene revisar esos tres puntos que señala La Ordenatriz cada cierto tiempo. El cajetín y las gomas tienden a acumular bastante suciedad, y la humedad provoca la aparición de bacterias. Por eso, mejor limpiar por si acaso antes que la ropa salga sucia o con mal olor.