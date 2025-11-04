El otoño trae consigo lluvias, barro en algunos parques... Y manchas en la ropa de los niños difíciles de limpiar

Las lluvias de otoño ya están aquí. Y también ha llegado ya, hace algo más de una semana, el horario de invierno. Sin embargo, que se haga más pronto de noche no es impedimento para que los más pequeños disfruten de los parques y jardines de Zamora... Con sus consiguientes problemas. Por ejemplo, que después de unas cuantas carreras sobre la húmeda hierba lleguen a casa con un poco (o un mucho) de barro en sus ropas. Un quebradero de cabeza para más de una familia a la hora de poner las lavadoras por el miedo a ensuciar otras prendas. Por ello, aquí te traemos algunos trucos para lavar la ropa llena de barro por separado.

El primer 'truco' para evitar posibles decoloraciones es dejar secar el barro antes de meterlo en la lavadora. Muy importante precisamente esperar a que se seque, pues si lo intentamos quitar a mano antes de ese momento, lo más probable es que llenemos la prenda de este material. Una vez seco, lo ideal será sacudirlo o cepillarlo antes de meterlo en la lavadora. Otra opción si queremos estar aún más seguros es remojar la ropa en agua fría con detergente líquido. No será necesario echar demasiado, pero sí que habrá que esperar entre media hora y 60 minutos mientras se remoje la ropa para hacer desaparecer la mayor parte de las manchas.

Al igual que para prácticamente cualquier acción que requiera de una limpieza, desde 'cacharros' de cocina hasta las propias personas, el vinagre blanco será un gran aliado en la lucha contra el barro. La proporción para realizar este mejunge deberá ser de dos tercios de agua y un tercio de vinagre, con el que habrá que frotar suavemente la prenda en cuestión. De igual manera, el bicarbonato podría ser un buen sustitutivo para el vinagre. Sea como fuere y hayamos usado la fórmula que hayamos usado, lo más práctico será secar la ropa al sol y, en caso de ser previsores, llevar una bolsa hermética al parque con ropa de recambio.

Calzado y cuerpo

Mientras que la ropa es más sencilla de lavar, hay otros dos aspectos a tener en cuenta a la hora de jugar con el barro: las zapatillas y el cuerpo. En el primero de los casos, el primer paso a seguir es golpear las suelas entre sí para soltar los trozos más grandes de barro, mientras que con un cepillo duro habrá que retirar el resto a mano. Para la propia limpieza, se recomienda el uso de un trapo húmedo con unas pocas gotas de jabón. En cuanto al 'peque', que llegará también con más manchas marrones que de costumbre, lo ideal es limpiarle con agua templada y sin frotar demasiado, para evitar así posibles irritaciones.