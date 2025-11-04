Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las diez cosas que se te olvidan limpiar en tu casa

Hay objetos que son grandes focos de bacterias por los que no pasas una bayeta nunca... o casi nunca

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Abril Oliva

No te lo vas a creer, pero hay un montón de objetos y rincones de tu casa que no limpias casi nunca. A veces, porque su tamaño. Otras, por estar en lugares recónditos. Y la mayoría, porque ni siquiera caes que eso está sin limpiar a pesar de ser un foco de bacterias.

Aquí va una lista de objetos de contacto frecuente que debes empezar a limpiar tan a menudo como puedas:

  1. Interruptores: los tocas continuamente y estamos seguros de que no te lavas las manos cada vez que lo haces.
  2. Picaportes: idem
  3. Portacepillos de dientes.
  4. El colchón
  5. Las persianas
  6. El salero y el pimentero
  7. El mando de la televisión
  8. Persianas
  9. Rodapiés
  10. El espacio entre muebles

¿Cuánto tiempo a la semana limpias?

Los españoles dedican entre 9 y 6 horas semanales a la limpieza del hogar. Lo dice una encuesta realizada por Kobold en España y que sitúa a los andaluces como los más perfeccionistas. Si tú no estás entre ese grupo y te cuesta la vida limpiar pero te gusta vez tu casa ordenada, una experta en organización te cuenta cuáles son las claves. Y es que el refrán de "no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia" es un buen lema para que apliques en tu casa.

Noticias relacionadas y más

La principal baza es "recoger", porque "no es tanto la limpieza sino no ver cosas donde no deben de estar".

TEMAS

Tracking Pixel Contents