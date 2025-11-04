Las diez cosas que se te olvidan limpiar en tu casa
Hay objetos que son grandes focos de bacterias por los que no pasas una bayeta nunca... o casi nunca
No te lo vas a creer, pero hay un montón de objetos y rincones de tu casa que no limpias casi nunca. A veces, porque su tamaño. Otras, por estar en lugares recónditos. Y la mayoría, porque ni siquiera caes que eso está sin limpiar a pesar de ser un foco de bacterias.
Aquí va una lista de objetos de contacto frecuente que debes empezar a limpiar tan a menudo como puedas:
- Interruptores: los tocas continuamente y estamos seguros de que no te lavas las manos cada vez que lo haces.
- Picaportes: idem
- Portacepillos de dientes.
- El colchón
- Las persianas
- El salero y el pimentero
- El mando de la televisión
- Persianas
- Rodapiés
- El espacio entre muebles
¿Cuánto tiempo a la semana limpias?
Los españoles dedican entre 9 y 6 horas semanales a la limpieza del hogar. Lo dice una encuesta realizada por Kobold en España y que sitúa a los andaluces como los más perfeccionistas. Si tú no estás entre ese grupo y te cuesta la vida limpiar pero te gusta vez tu casa ordenada, una experta en organización te cuenta cuáles son las claves. Y es que el refrán de "no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia" es un buen lema para que apliques en tu casa.
La principal baza es "recoger", porque "no es tanto la limpieza sino no ver cosas donde no deben de estar".
- El dato más curioso de cada provincia de Castilla y León: el de Zamora es...
- La Guardia Civil desarticula a una banda nacional de estafadores con un caso en un pueblo de Zamora
- ÚLTIMA HORA | Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, cesado
- Rodrigo Vázquez, el zamorano que ha llegado a Zamora en bicicleta desde Berlín: 'Creo que estamos habituados a alejarnos de las cosas que nos llenan, y para mí la naturaleza es una de ellas
- Se cumplen 40 años de la caravana de mujeres pionera en España: en Zamora la primera fue en 1999, ¿dónde?
- La empresa rescata a ocho viajeros del bus Zamora Salamanca 'tirados' en Morales del Vino
- "A todo cerdo le llega su San Martín", el exteniente alcalde Vox a una trabajadora de Pereruela
- Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente