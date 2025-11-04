La asquerosa composición del moho que ves en alimentos o mamparas: ¿qué son en realidad esos pelillos?

Abrir la nevera y encontrarte los tomates o el que recubierto de pelillos grises sobre un fondo blanquecino. Mirar con detenimiento los rieles de la mampara o las juntas de las baldosas de la ducha y observar ese color grisáceo tan característico. ¡Es el moho! Se trata de la composición más temida porque es sinónimo de dejadez y falta de limpieza. Sin embargo, detrás de ese aspecto tan desagradable hay mucho más.

El moho está formado por hongos en forma de filamentos llamados hifas, que se entrelazan entre sí para formar el llamado micelio, que es el cuerpo visible del moho en cuestión. Además consta de esporas, que no ves, pero que son las verdaderas culpables de que se reproduzcan tras desprenderse del hongo y dispersarse para formar nuevas colonias cuando tienen las condiciones adecuadas. Se reproducen a través de esporas que se dispersan por el aire, agua o insectos.

ASÍ CRECE Se alimenta de humedad

Temperaturas cálidas

Se mantiene como un parásito "comiendo" de la materia a la que se adhieren

Es fundamental en la naturaleza para descomponer la materia muerta

¿Basta con quitar lo feo?

Respuesta contundente: NO. De forma general, debemos tirar a la basura aquellos alimentos que hayan desarrollado moho de forma espontánea en casa. Esto aplica tanto a frutas y verduras como a panes y productos de panadería, ya que no podemos conocer hasta dónde se ha desarrollado el moho.

Primer plano del moho / Sandy Millar/Unsplash

Podríamos decir que el “pelillo” de colores que vemos es tan solo la punta del iceberg: el moho es capaz de infectar el alimento completamente en su interior. Por eso no vale con quitar la parte “fea” y ya está: hay que tirar el alimento completo. Si el alimento viene envasado en conjunto (por ejemplo, una malla de tomates), debemos valorar el estado del resto de frutas. Podremos consumirlas siempre y cuando no se haya roto la piel, ya que el moho podría colonizar el interior del alimento.

¿Qué son esos pelillos en realidad?

Los "pelillos" del moho son en realidad filamentos llamados hifas, que son la estructura principal del hongo, como si fueran sus "raíces". Si bien son inofensivos, a veces pueden ser confundidos con los pelos de las raíces de algunas plantas o con estructuras similares, como el micelio de hongos comestibles