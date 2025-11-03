Tres cosas que hacen que tu casa se vea desordenada (y tres trucos para solucionarlo)

Sucede que vas descuidando ligeramente el orden en el hogar y terminas teniendo una casa que no te aporta el descanso y la paz mental que debería. No hace falta ser muy desordenado para llegar a este punto, solo un ligero descuido y la falta de voluntad suficiente para remediarlo. Pero la 'influencer' @ponorden tiene la solución para reducir el desorden y el ruido visual en el hogar.

Más conocida como @ponorden en Instagram, Vanesa Travieso es una experta en hogar y conferenciante que acumula más de 283.000 seguidores en esta red social. También es autora del libro 'El poder detrás del orden' y conductora del programa 'Cousas da casa', de TVG.

Estos son las tres cosas que más desorden y ruido visual generan en casa, según ella, y las tres soluciones para remediarlo:

Superficies llenas de cosas, también llamadas superficies imán. Llaves, cartas, gafas, monedas, cargadores... Si cada mesa, cómoda o superficie se convierte en un "punto de descarga", el desorden se multiplicará sin darte cuenta. Como consejo, recoge, pon cada cosa en su sitio y busca una bandeja bonita o una caja con tapa para agrupar todo lo que sí deba estar ahí.

Ropa colgada en las sillas. Chaquetas, camisetas, pantalones que todavía no están sucios como para echar a lavar pero tampoco limpios para volver a guardar. La recomendación de @ponorden en este caso es crear un espacio "limpio en pausa" o guardar la ropa directamente en el armario.

Ropa doblada pero sin guardar. Montones de ropa en la cama, en el sofá, en la mesa del comedor o encima de una cómoda, esperando a ser colocada cuando haya tiempo. En este caso, mejor intentar incorporar a la rutina la labor de planchar, doblar y guardar, por mucha pereza que te dé.