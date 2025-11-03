Cómo recuperar un parquet dañado con productos caseros, paso a paso

Uno de los últimos trucos publicados por La Ordenatriz en su cuenta de Instagram es de los pocos no aptos para todos los públicos. El parquet es una superficie muy delicada, y aunque este truco sirve para devolverle el brillo y eliminar los arañazos, depende del grado de desgaste o el tipo de parquet, entre otros condicionantes.

Tal y como indica Begoña Pérez (@la_ordenatriz) los parquets pueden estar confeccionados con muchos tipos de madera, al igual que tienen acabados en barniz, aceite o cera, y también parquets o tarimas mazizos o chapados. Es decir, que el desgaste no es igual en todos los parquets ni todas las superficies admiten el tratamiento que ella propone. Por eso, antes de aplicarlo al completo, realiza una prueba en un lugar poco visible y espera para ver los resultados.

Para recuperar un parquete estropeado, La Ordenatriz propone mezclar un poco de aceite de girasol en un recipiente de cristal y la misma cantidad de vinagre de limpieza. Cierra con tapa y agita hasta emulsionarlo y que quede una mezcla de un color parecido a las claras de huevo que venden en los supermercados.

Después, coge un trapo de algodón y haz una bola doblándolo desde los extremos hasta el interior del mismo. Coloca el trapo sobre la apertura del recipiente de cristal y vuélcalo para aplicar muy poca cantidad de la fórmula. Comienza a frotar el parquet haciendo círculos pequeños. Verás cómo recupera su brillo original y hasta desaparecerán los rayones.

En el vídeo de Begoña Pérez, el parquet al que se le aplicó el tratamiento estaba hecho de tablillas y los dueños tenían claro que si se estropeaba el suelo, lo lijarían y barnizarían, con lo que había margen de error. Al no tener casi nada de barniz y muchas zonas blanquecinas, tenían claro que había que darle a toda la estancia. En la parte final del vídeo, se ven escalones y suelos de jatoba. En el escalón casi no tenía barniz, y por eso se dió a todo el peldaño. Y los arañazos, sólo a la zona afectada.

Al aplicar suavemente y con discreción no debería quedar resbaladizo ni volverse rancio. Esta técnica es de limpieza y mantenimiento y ha de aplicarse una vez al año. En el fondo estás hidratando la madera con un aceite vegetal, similar al propio que tenīa cuando era árbol. Pero si tienes dudas, no lo hagas, no tienes que asumir ese riesgo.