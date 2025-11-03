El método casero para quitar las manchas de fruta que funciona de verdad

La fruta es uno de los mejores alimentos que pueden llevar los niños para almozar a media mañana en el colegio. Aporta vitaminas, fibra, antioxidantes y muchos otros nutrientes necesarios para mantener una dieta sana y equilibrada. Sin embargo, los niños tienden a mancharse y las manchas de fruta son muy difíciles de eliminar. Por suerte, contamos con este truco de La Ordenatriz para eliminarlas en unos sencillos pasos.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores, y actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

En primer lugar, extiende la prenda sobre una superficie lisa para poder trabajar mejor las manchas. Vierte bicarbonato en seco sobre la mancha y después aplica un poco de agua oxigenada sobre el bicarbonato. Lo más importante es dejar actuar la mezcla durante 30 minutos. Después de ese tiempo exacto, echa a lavar la prenda manchada.

Otros consejos para aumentar la efectividad de esta técnica para limpiar manchas de fruta son utilizar un agua oxigenada que no lleve mucho tiempo abierta, ya que perderá eficacia. Tampoco puede darle el sol a la prenda manchada mientras esté haciendo efecto la fórmula de bicarbonato y agua oxigenada, ya que podría estropearse.

En el caso de las manchas de fresa, unas de las más resistentes, La Ordenatriz propone la siguiente alternativa: sumergir la prenda de ropa en agua caliente y esperar con paciencia a que vaya desapareciendo. Es cuestión de tiempo y confianza. Después, lava la prenda en la lavadora con normalidad.