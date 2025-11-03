¿Te cuesta desprenderte de cosas que ya no usas?: estos son los tres motivos principales

La 'influencer' de orden y limpieza @ponorden propone realizar una acción muy sana como es desprenderse de las cosas que ya no se usan para poder lograr un estado de paz y salud mental y de paso contribuir al orden y cuidado del hogar. Con el paso del tiempo vamos acumulando cosas y cuando nos damos cuenta la casa acaba llena de trastos y objetos, pero existen señales para descubrir que si no te deshaces de ellas es por miedo.

Más conocida como @ponorden en Instagram, Vanesa Travieso es una experta en hogar y conferenciante que acumula más de 283.000 seguidores en esta red social. También es autora del libro 'El poder detrás del orden' y conductora del programa 'Cousas da casa', de TVG, y en esta ocasión propone realizar un ejercicio de introspección para sentirnos mejor en casa.

Estas son las tres señales que indican que tienes miedo a desprenderte de cosas que ya no usas. Una vez las hayas leído e identificado, te será mucho más fácil dar el paso de deshacerte de ellas.

Sentimiento de culpa al pensar en deshacerte de algo. Crees que tirar o regalar un objeto es un desperdicio, especialmente si fue caro o tiene un valor sentimental.

Apego emocional a los objetos. Asocias ciertos objetos con recuerdos específicos y temes que deshacerte de ellos signifique perder esos momentos o el vínculo con personas del pasasdo.

"Por si acaso" constante. Te dices a ti mismo que podrías necesitar el objeto en algún momento futuro, aunque no lo hayas usado en mucho tiempo, y eso te impide tomar la decisión de descartarlo.