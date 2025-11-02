El truco viral para sacar el máximo partido al equipaje de mano (y no pagar por facturar maleta)

Cuando encaramos la preparación del equipaje para un viaje largo, siempre pensamos que será necesario facturar al menos una maleta debido al número elevado de días que estaremos en el destino elegido, con el sobrecoste que esto conlleva debido a las altas tarifas que las compañías aéreas establecen para facturar el equipaje, pero con este truco podrás viajar tan solo con la maleta de cabina y ahorrarte una cuantiosa suma de dinero.

Lo único que necesitas comprar son bolsas de vacío, que apenas cuestan 1,5 euros en un bazar. La mayoría pueden utilizarse con el aspirador de casa, pero por si acaso no hay aspirador en el hotel al que viajes, puedes hacerte con una máquina de vacío por otro puñado de euros. Las encontrarás fácilmente en tiendas de bricolaje o por internet, con un coste variado de entre 5 y 12 euros.

Es cierto que la ropa queda más arrugada cuando se utilizan estas bolsas de vacío, pero si doblas bien la ropa el resultado será bastante aceptable. Además, esto es preferible a tener que pagar un extra por facturar una maleta, aunque claro... es cuestión de prioridades. En todo caso, existe un truco para que la ropa quede más lisa después de haberla metido en la maleta.

Esta técnica la ha contado La Ordenatriz en su perfil de Instagram. Esta 'influencer' de limpieza con más de dos millones de seguidores en esta red social propone sacar la ropa, tenderla con perchas en el cuarto de baño y aprovechar el vapor de la ducha para conseguir estirar un poco las arrugas. El resultado no será como un planchado tradicional, pero servirá para adecentar las prendas.

Malos olores en la ropa

Vamos con un truco extra a cargo de La Ordenatriz, esta vez para eliminar el mal olor de la ropa y no solo enmascararlo. Para ello, debes verter 350 mililitros de agua en un recipiente; después, añade una cucharadita de bicarbonato y 150 mililitros de agua de colonia con base de alcohol. Remueve y pasa la mezcla a un bote pulverizador, así la fórmula ya estará lista para aplicar.

Puedes usar esta mezcla sobre la ropa, pero también en cualquier lugar de la casa. Pruébala en el interior de los armarios, sobre las cortinas, los sofás y hasta en la cama. Así conseguirás que toda la casa tenga un olor agradable y homogéneo, no solo la ropa. Y esto es gracias al bicarbonato, que absorbe los malos olores en lugar de solo enmascararlos.