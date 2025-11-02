La técnica infalible para dejar el cabecero de la cama como nuevo (vale para todo tipo de tapizados)

Cada objeto de decoración de un hogar aporta un toque especial y personal, pero también suma un elemento más que limpiar cuando ha pasado un tiempo suficiente como para que haya acumulado polvo o suciedad. Esto pasa con los cabeceros tapizados de las camas, los asientos de las sillas, los sofás... etc., pero la experta en organización Alicia Iglesias nos da esta técnica para que queden impecables.

Alicia Iglesias, más conocida como @ordenylimpiezaencasa en Instagram, es una organizadora profesional con más de 365.000 seguidores que da consejos y técnicas para el mantenimiento del hogar. También publica recetas de cocina, vídeos sobre estilo de vida, cuestiones relacionadas con caravanas y mucho más.

Esta experta en el hogar propone la siguiente metodología para limpiar un cabecero tapizado. En primer lugar, pasa el aspirador por el cabecero con el cabezal específico para superficies delicadas. Deberás hacerlo de forma horizontal y vertical para eliminar todo el polvo.

Después deberás preparar la mezcla para frotar y desinfectar el tejido. Vierte agua fría en un barreño y añade un tapón de desinfectante textil, que podrás encontrar en cualquier supermercado. Hazte con un trapo blanco, empápalo en el agua, escurre y haz una bola para poder limpiar más fácilmente.

Comienza frotando con el trapo la parte superior del cabecero. Si el tuyo tiene pliegues por las costuras, haz especial hincapié en estas partes. Humedece el trapo cuando notes que se está secando y escurre antes de volver a limpiar. Al igual que con el aspirador, deberás incidir de forma vertical y horizontal para atrapar toda la suciedad.

Cuando termines, verás todos los restos que han quedado en el trapo. Señal de que has realizado esta técnica de limpieza con éxito. Y recuerda que sirve para cualquier superficie tapizada de la casa.