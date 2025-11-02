La lejía no limpia y, además, es muy peligrosa

La lejía no limpia. Si lo que buscas es limpieza, la lejía por sí misma no te servirá. Eso sí, matará gérmenes y bacterias porque es el desinfectante más potente que existe, pero después de usarla en cualquier superficie deberás limpiarla con agua y jabón. Esta es la razón por la que muchos productos de limpieza del mercado llevan una combinación de lejía y jabón para hacer más fácil y rápido las ya de por sí farragosas tareas de la casa.

Además de este aspecto, hay otro aún más importante que debes de tener en cuenta sobre la lejía: es muy peligrosa. Puede producir irritación en la piel y en los ojos, dificultar tus vías respiratorias y desprender gases tóxicos que llevan a la intoxicación. Si por equivocación la ingieres, puede ser mortal. Además, es corrosivo para ciertas superficies así que mucho cuidado con utilizarla a la ligera. Ponte siempre guantes y si notas un olor demasiado fuerte e incluso que se te levanta un dolor de cabeza leve, no dudes en ponerte mascarilla si hace falta.

Agencia ATLAS

Peligros para la salud

En tu piel: irritación, sequedad y quemaduras.

En tus ojos: irritación, enrojecimiento, daños, picazón y ardor.

En tus pulmones y vías respiratorias: irritación, tos, dolor de garganta y edema pulmonar.

En tu aparato digestivo: puede ocasionar quemaduras en esófago y estómago. También vómitos, diarrea y vómitos.

Agencia ATLAS

Los peligros de la lejía Reacciones químicas cuando se mezcla con... Vinagre

Amoniaco

Alcohol en gel Peligros para superficies y el medio ambiente Corrosión: para el aluminio, aceros inoxidables, gomas y plásticos.



¡Cuidado con los niños!

La exposición a la lejía en niños, sobre todo, los más pequeños y bebés con las vías respiratorias y pulmones más tiernos pueden derivar en infecciones respiratorias.