La lejía no limpia y, además, es muy peligrosa
Si lo que buscas es limpieza en tu hogar, la lejía por sí sola no te servirá de nada
La lejía no limpia. Si lo que buscas es limpieza, la lejía por sí misma no te servirá. Eso sí, matará gérmenes y bacterias porque es el desinfectante más potente que existe, pero después de usarla en cualquier superficie deberás limpiarla con agua y jabón. Esta es la razón por la que muchos productos de limpieza del mercado llevan una combinación de lejía y jabón para hacer más fácil y rápido las ya de por sí farragosas tareas de la casa.
Además de este aspecto, hay otro aún más importante que debes de tener en cuenta sobre la lejía: es muy peligrosa. Puede producir irritación en la piel y en los ojos, dificultar tus vías respiratorias y desprender gases tóxicos que llevan a la intoxicación. Si por equivocación la ingieres, puede ser mortal. Además, es corrosivo para ciertas superficies así que mucho cuidado con utilizarla a la ligera. Ponte siempre guantes y si notas un olor demasiado fuerte e incluso que se te levanta un dolor de cabeza leve, no dudes en ponerte mascarilla si hace falta.
Peligros para la salud
En tu piel: irritación, sequedad y quemaduras.
En tus ojos: irritación, enrojecimiento, daños, picazón y ardor.
En tus pulmones y vías respiratorias: irritación, tos, dolor de garganta y edema pulmonar.
En tu aparato digestivo: puede ocasionar quemaduras en esófago y estómago. También vómitos, diarrea y vómitos.
Los peligros de la lejía
- Reacciones químicas cuando se mezcla con...Vinagre
- Amoniaco
- Alcohol en gel
Peligros para superficies y el medio ambiente
Corrosión: para el aluminio, aceros inoxidables, gomas y plásticos.
¡Cuidado con los niños!
La exposición a la lejía en niños, sobre todo, los más pequeños y bebés con las vías respiratorias y pulmones más tiernos pueden derivar en infecciones respiratorias.
