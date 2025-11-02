Tu esponja puede tener más gérmenes que la taza de un váter

¿Usas esponja cada vez que te vas a duchar o bañar? ¿La utilizas para tus hijos también? Puede que después de leer esto dejes de hacerlo o, al menos, adquieras otros hábitos diferentes.

Cuando frotas la esponja por tu piel, por muy inofensiva que parezca, la esponja elimina células muertas que quedan atrapadas en el interior. Si no la desinfectas cada días y la dejas en la ducha, se multiplicarán y reproducirán a la velocidad de la luz porque se reúnen dos condiciones claves para que los hongos están "a gustito": calor y humedad. Ahí acabas de convertir un aparente objeto de limpieza en un nido de microorganismos invisibles que pueden provocarte irritaciones, infecciones y hasta mal olor.

Hasta tal punto llega la concentración de bacterias en las esponjas que se habla de hasta millones de gérmenes que habitan en una esponja usada, muchas más que las que puedes encontrarte en el inodoro de un bar.

¿Cómo lavarlas?

Más que cómo, que es cuestión de sentido común, lo importante es cuándo: cada día. Y, además, cámbialas cada mes como mucho. Es recomendable lavarla con agua caliente y que se sequen al completo.

Una alternativa a las esponjas tradicionales son las de silicona o incluso las toallas de algodón de tamaño pequeño.

Algunas de las últimas recomendaciones de científicos y dermatólogos amenazan con revolucionar las prácticas de higiene que llevamos realizando toda la vida. Primero fue el tiempo exacto que debe durar una ducha y cómo utilizar la toalla para secarse; y ahora le ha llegado el turno a las esponjas. ¿Es mejor lavarse con esponja o sin ella?

Guantes de crin, cepillos exfoliantes... y la propia mano

La respuesta corta y rápida es que las esponjas, los guantes de crin y los cepillos exfoliantes es mejor mantenerlos alejados de la piel. Al frotar, se puede producir una erosión que termine provocando irritación en el órgano más grande de nuestro cuerpo.

Además, estos productos de higiene personal facilitan la aparición de ciertos tipos de infecciones. Las esponjas son el lugar ideal para la proliferación de bacterias, ya que se juntan la humedad acumulada y las células muertas.

Es paradójico que uno de los productos de cuidado personal destinado a la higiene pueda ser uno de los elementos menos higiénicos de la casa. Es más, en las esponjas se pueden acumular más bacterias que en el inodoro.