El truco de modistas que te permite vestir de blanco sin miedo a las manchas

Vestir ropa de color blanco siempre conlleva el peligro de que las manchas se notan más que en una prenda de cualquier otro color. Además, luego cuesta mucho más eliminarlas y toca aplicar productos específicos para tratar manchas en ropa blanca, como el percarbonato o incluso la lejía, que puede dañar el tejido, pero gracias a La Ordenatriz tenemos un truco que va a cambiar esto por completo y podrás vestir ropa blanca con frecuencia sin miedo a las manchas.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Esta experta asegura que este truco procede de las modistas. Así, si vas vestida de blanco a un evento, como puede ser una boda o una comunión, llévate en el bolso una tiza de pizarra. En primer lugar, servirá para disimular las manchas, pero es que además contribuye a que luego se puedan eliminar más fácilmente.

De esta forma, se acabaron los disgustos si vas vestida de blanco y en mitad de una celebración terminas manchándote. Este truco de modistas ha salvado más de una foto de boda y comunión y ahora es tuyo para utilizarlo cuando sea preciso.

Sin embargo, no todo el mundo lo conoce, así que comparte este consejo con tus amigas que se van a casar, con esas personas a las que simplemente les gusta vestir de blanco. ¡Se acabaron los dramas!

Limpiar la lavadora

Otro consejo de La Ordenatriz para conseguir que la ropa salga más limpia de la lavadora y alargar la vida útil de este electrodoméstico es limpiarla con frecuencia.

Para ello, deberás limpiar el cajetín de la lavadora, donde se pueden quedar acumulados restos de productos y hasta moho; limpiar la goma del tambor con varios trapos mojados en lejía; limpiar el filtro para eliminar los residuos acumulados; y limpiar el tambor añadiendo 200 mililitros de lejía en un programa largo a 60 grados de temperatura.