Recetas y fotos de postres que puedes hacer en Halloween

Halloween está a la vuelta de la esquina, y por eso en esta misma sección os facilitamos ideas para disfrazaros y para disfrutar de buen cine de terror para amenizar estas fechas. Hoy toca apuntar al estómago y hacer un repaso de los postres más apetecibles y típicos del Día de Todos los Santos. Por suerte, en España disponemos de unas cuantas recetas originales y muy propias de estas fechas del año para que las pongáis en práctica y las disfrutéis durante la fiesta. Vamos con cinco que os harán la boca agua:

Huesos de santo. / Shutterstock

Huesos de santo

Sin duda, uno de los dulces con un nombre más apropiado para una noche que se caracteriza por el recuerdo de los muertos. No son otra cosa que mazapanes cuya forma de canutillo blanco recuerda poderosamente a los huesos de nuestro cuerpo, más en concreto a las falanges de un dedo. Aunque el relleno clásico es el de yema, existen apetecibles variantes que la sustituyen por praliné, coco, fresa o chocolate.

Pestiños. / Shutterstock

Pestiños

Es muy probable que a muchos de vosotros os resulte familiar este dulce por la expresión "ser un pestiño", como sinónimo de "ser aburrido". No alude, sin embargo, a que degustarlos sea algo fastidioso, sino a que su elaboración requiere un tratamiento muy minucioso de la masa con la que están hechos, que a menudo implica más de dos horas de trabajo. Harina, azúcar y aceite de oliva son los tres ingredientes básicos de este carismático postre, cuya forma resulta bastante llamativa: una especie de cuerpo rectangular con unas puntas dobladas hacia dentro a modo de brazos. Y, en cualquier caso, un dulce tradicional perfecto para culminar una buena cena de Halloween.

Cupcakes / Shutterstock

Cupcakes

En esta ocasión vamos con un postre foráneo que, sin embargo, causa furor en nuestro país y rara vez falta en una fiesta infantil. Su nombre significa literalmente "pastel de taza", y al ver su aspecto es fácil ver por qué: la forma se la da el recipìente, normalmente desechable, que es muy similar al empleado en la elaboración de magdalenas. Harina, levadura, azúcar, huevos y harina son sus ingredientes básicos, además de los 'toppings' que uno desee añadirle. Uno de sus mayores atractivos es la posibilidad de decorar este postre con una temática adecuada para Halloween, según la imaginación y la pericia de casa cocinero.

Buñuelos de viento / Shutterstock

Buñuelos de viento

Un clásico de la repostería española, tan o más habitual en Semana Santa. Según el gusto de cada uno y lo goloso que sea, su relleno puede ser de nata, chocolate, nata pastelera, trufa, fresa u otros sabores. El "viento" del que habla su nombre alude a la forma en que se hincha la masa durante la preparación, que hace que parezcan más grandes de lo que realmente son, rellenos como están con cierta cantidad de aire. Todo un emblema de la cocina mediterránea y un postre perfecto para toda la familia.