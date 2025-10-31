Los cinco trucos infalibles para limpiar una cazuela si nos despistamos y se nos quema

Muchas veces, empezamos a cocinar y nos acordamos de que tenemos otras tareas del hogar. No es menos común dejar la cazuela con cualquier tipo de comida a fuego lento, esperando que no ocurra nada. Pero la limpieza de una habitación lleva a llenar la lavadora, de ahí pasas a recoger la despensa... Y cuando te quieres dar cuenta, no tienes ni comida ni cazuela funcional. Como se suele decir en estos casos, si no tienes ningún conocido al que le haya pasado, es porque has sido tú la víctima de tan cruel acontecimiento. Pero tranquilo, como (casi) todo en esta vida, una cazuela quemada también tiene solución.

Uno de los trucos más socorridos en estos casos se basa en dos elementos tan comunes como el agua caliente y bicarbonato. Para ser más precisos, el líquido elemento ocupará la totalidad de la cazuela, mientras que 'solamente' harán falta dos cucharadas de bicarbonato. Una vez hecho este megunje, habrá que esperar una media hora antes de frontar con una esponja o estropajo. En caso de no tener ninguno de estos dos 'ingredientes', otra manera eficaz es mezclar el agua con vinagre. En este caso, la proporción sería de un 75% de agua con un 25% de vinagre, que deberán hervirse durante varios minutos. Cuando la cazuela se enfríe, será el momento idoneo para pasar la esponja.

La tercera opción es el uso de sal gruesa, con un poco de agua o limón. Es una de las fórmulas más rápidas, pues solamente será necesario dejar actuar este unguento durante 15 minutos. Además, la sal es un elemento muy práctico para evitar las rayaduras en el metal. La cuarta propuesta consiste en hacer una pasta de bicarbonato con agua oxigenada. En este caso, la mezcla deberá ser mucho más sólida que las anteriores, por lo que habrá que usar solamente un chorrito de agua oxigenada junto a un poco de bicarbonato. La parte negativa es que hay que esperar una hora desde que lo extendemos por la cazuela, aunque es la mejor solución para el acero inoxidable.

Sin estropajos metálicos

Uno de los fallos más comunes a la hora de quererle sacar brillo a una cazuela quemada es el uso de estropajos metálicos, con la firme creencia de que su dureza facilitará el trabajo. Y sí, es muy probable que eliminemos más rápidamente los trozos calcinados, pero también nos podremos llevar un trozo de la superficie de la cazuela. En especial, cuando hablamos de aquellos 'cacharros' antihaderentes, cerámicos o esmaltados. Por todo ello, nuestro mejor aliado no será otro que las esponjas suaves o, en caso de ser un poquito más refinados en estas lides, los novedosos paños de microfibra.