Casi todo el polvo acumulado en tu casa es piel muerta

Limpiar el polvo es una de las tareas más arduas del hogar. Es probable que te hayas preguntado por qué hay tanto si ni siquiera abres las ventanas, las puertas y, para colmo, no estás en casa apenas para ensuciar? La clave está en que el polvo de tu casa no proviene del exterior, en contra de lo que se suele pensar.

La mayoría del polvo doméstico proviene de otro lugar: son células muertas de la piel. Y es que tal vez no conozcas que desprendes como un millón de células de tu piel cada día. Y no porque estés enfermo ni mucho menos, es de forma natural.

Si, a pesar de saber esta nueva información, quieres acabar con el polvo de tu casa -como es normal- aquí van unos consejos que pueden ayudarte.

Suavizante

Prepara una solución especial con suavizante y agua: un vaso de lo primero y cuatro de agua. Si lo mezclas todo en un vaporizador y lo echas en un paño a la hora de limpiar, no quedará ni rastro y, además, olerá maravillosamente.

A. O.

Limpiar de arriba hacia abajo

Aunque parezca una tontería, es importante. Si lo que quieres es limpiar y no mover, debes limpiar de arriba hacia abajo. Sobre todo para que el polvo no llegue de unas superficies a otras y, además, es más sencillo. Empieza por los altillos y de ahí vete bajando hasta llegar a la zona baja, casi al suelo. Por supuesto, limpia el polvo antes de pasar la aspiradora, si no volverás a verlo más pronto de lo que piensas.

La humedad es también importante, cuanta más hay, menos polvo.

Las pequeñas figuras

Acaba con ellas, salvo que sean importantísimas para ti. Acumulan más polvo que cualquier otra superficie y, para colmo, cuesta muchísimo limpiarlas porque siempre tienen pequeños recodos a los que no llega tu trapo. También debes prestar atención a edredones, colchas, cojines y tapizados porque parecen que están limpios, pero no es así. Es más, es donde más concentración hay de ácaros, tanto que allí es donde fabrican sus nidos. Lávalos con frecuencia, al igual que las cortinas. Estas últimas, una vez al mes.

Te parecerá una locura, pero si quieres conservar la higiene real de tu casa... debes de hacerlo, sobre todo, si hay niños o personas mayores.