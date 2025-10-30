Frota pastillas de paracetamol en la plancha, ¿para qué?

¿Planchas mucho? Si no es tu caso, esta información te va a servir solo por curiosidad. Pero si, además de eso, tienes la necesidad de limpiar tu plancha a menudo vamos a descubrirte un trucazo que tienes que saber. A veces hay manchas marrones que no consigues quitar. Además... cuidado con frotar porque puedes arruinarla.

Con lo que sí que puedes frotar con toda la tranquilidad del mundo es con pastillas de paracetamol. Sí, has leído bien: las típicas pastillas para el dolor de cabeza y el malestar general. Si lo haces, eliminarás todos los residuos pegados a tu plancha e incluso todas las quemaduras. Y es que al frotar la píldora cuando todavía la plancha está caliente, la cápsula se va disolviendo poco a poco y derrite toda la suciedad que se ponga por delante. Eso sí, luego deberás de pasar un paño para retirar los restos.

Usa pinzas para sostener la pastilla, no siendo que te quemes y te salga cara la limpieza de la plancha. Pásala por toda la base, no solo donde veas manchas para que quede uniforme y reluciente en todos susp untos. Frota fuerte y si has acabado y queda algún resto, antes de pasar el paño o el algodón para retirar los residuos, pon la plancha a máximo nivel de temperatura para que el vapor limpie por sí mismo todos los orificios.

¿Por qué funciona el paracetamol en la plancha?

Porque se derrite con calor y disuelve con facilidad la suciedad. Eso sí, si empiezas a oler de una forma extraña, forma parte de lo normal ya que desprende sus principios activos. No es la plancha la que emite esos olores sino la propia pastilla. Desaparecerá enseguida.

El truco del vapor de la ducha

Planchar es una de las tareas domésticas más odiadas por muchos, aunque algunos digan que les relaja. Si no es tu caso, lo tienes fácil: no planches. Nadie te obliga y aunque hay prendas como camisas que lo piden a gritos, aquí van varias opciones para que nadie note que la plancha no es tu fuerte.

Si vas a ducharte con agua caliente aprovecha para llevar al baño aquellas prendas que quieras alisar, como por ejemplo, blusas, camisas, vestidos o camisetas. Cuélgalas en el servicio durante 15 minutos y comprobarás cómo el vapor hace desaparecer las arrugas sin esfuerzo.

Pero aún hay uno mejor: dejar secar la ropa en perchas. Incluso cuando guardamos la ropa en el armario, la mejor manera de evitar arrugas es utilizarlas. De hecho, si colgamos las camisas, jerséis o camisetas de una percha en cuanto salen de la lavadora, y las dejamos secar así, evitaremos cualquier marca de pinzas o de un mal colgado.