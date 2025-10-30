La fórmula secreta para eliminar los malos olores en la ropa (y no solo enmascararlos)

Ponerse ropa limpia y con buen olor es uno de los mayores placeres que hay. Por eso, hoy te traemos un truco para eliminar los malos olores sin enmascararlos y conseguir que tu ropa huela siempre bien. Así podrás combatir esos malos olores a los que nos vemos expuestos cuando vamos a un bar, un restaurante o estamos al lado de un fumador.

La fórmula secreta para eliminar los malos olores es obra de La Ordenatriz, cuyo nombre real es Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Para empezar, serán necesarios 350 mililitros de agua. Viértelos en un recipiente y añade una cucharadita de bicarbonato y 150 mililitros de agua de colonia con base de alcohol. Remueve la mezcla con una cuchara y pásala a un bote pulverizador; de esta forma, la fórmula ya estará lista para usar.

Además de la ropa que ha sido expuesta a malos olores, como fritanga o tabaco, puedes esparcir esta mezcla en casa. Pruébala en el interior de los armarios, sobre las cortinas, los sofás y hasta en la cama. Así conseguirás que toda la casa tenga un olor agradable y homogéneo durante todo el día.

La ventaja de esta fórmula sobre otros compuestos es que no solo aporta un olor fresco, sino que el bicarbonato absorbe los malos olores que pueda haber en la ropa. Eso sí, para que sea más efectivo debes agitar el pulverizador antes de cada uso. Puedes utilizarlo en cualquier tejido menos en la seda, ya que es extremadamente delicada.

Si te atreves a crear tu propio ambientador, sustituye el agua de colonia por 75 mililitros de agua y 75 mililitros de alcohol y añade unas gotas de tu aceite esencial favorito: canela, vainilla, lavanda... Y así la casa olerá como tú desees.