¿Por qué los españoles siempre viajamos a los mismos lugares?

Nosotros, los españoles, decimos que no somos como los demás. Nos gusta creer que somos viajeros distintos, un poco aventureros, los que buscan ese destino del que nadie ha oído hablar. Pero cuando llega el momento de hacer clic en “reservar”, la realidad es un poco menos exótica. Según los datos de Hellotickets, Nueva York, París y Roma siguen siendo, año tras año, las ciudades favoritas de los viajeros españoles. Y 2025 no es la excepción.

Nueva York – el amor que nunca se apaga

Es una ciudad que creemos conocer, pero que siempre consigue sorprendernos. Cada esquina parece una película, cada estación del año una nueva historia. Volvemos por su energía, por la emoción de Broadway, por los paseos entre los colores del otoño en Central Park o por la sensación de estar en el centro del mundo. Nueva York sigue siendo el símbolo del sueño, de la libertad y del renacimiento. Por más veces que la visitemos, siempre logra que parezca la primera, destacan en Hellotickets.

París – la vecina que nunca deja de enamorar

Está cerca, pero tiene el poder de transportarnos a otro mundo. París es irresistible: elegante, romántica y siempre un poco misteriosa. Desde desayunar un croissant en una terraza hasta ver el atardecer junto al Sena, la ciudad tiene ese encanto que nos atrapa una y otra vez. Decimos que “ya conocemos París”, pero de alguna manera, siempre terminamos volviendo.

Roma – la pasión eterna

Roma no se visita, se vive. Es historia, arte, sol y gastronomía — todo a la vez, sin esfuerzo. Una ciudad que no tiene prisa, que conserva su magia en cada piedra, en cada esquina, en cada plato. Desde un espresso frente al Panteón hasta una cena bajo las luces del Trastevere, Roma nos recuerda que el placer y la belleza nunca pasan de moda.

46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de 2025

Los residentes en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizaron 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de 205, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024. Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1,9% y los realizados al extranjero un 11,8%. Los viajes de ocio, recreo y vacaciones se incrementaron un 4,9% en el segundo trimestre y las visitas a familiares o amigos un 6,7%. Los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 9,0% y los hechos por otros motivos un 11,4%.