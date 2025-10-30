Adiós al mal olor de las zapatillas con este truco casero que encuentra uso a tus calcetines desparejados.

El mal olor en el calzado es muy desagradable y puede llegar a ser muy persistente, pero para prevenirlo y evitarlo solo necesitarás un par de calcetines desparejados y bicarbonato. Crea una especie de saquito añadiendo cuatro cazos y haz un nudo con una goma del pelo o similar. Para terminar, coloca los saquitos dentro de las zapatillas después de cada uso y tendrás el desodorante de calzado más eficiente, económico y ecológico que existe.

La principal ventaja de este desodorante natural es que ayuda a encontar un uso a esos calcetines que han perdido su par y también evita comprar desodorante artificiales en supermercados o drogerías; productos químicos y habitualmente bastante caros que ya no necesitarás adquirir para mantener un buen olor en tu calzado.

¿Cuánto tiempo dura este desodorante? Pues puedes reponer el bicarbonato y lavar el calcetín desparejado cada seis meses, aproximadamente. Hazlo coincidir con el cambio de armario de verano e invierno y así empezarás cada estación con el desodorante repuesto y listo para actuar.

Como no podía ser de otra manera, este remedio casero proviene de la imaginación de La Ordenatriz, cuyo nombre real es Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Mal olor en la ropa

Los remedios de esta experta en limpieza no solo se limitan al calzado. La Ordenatriz también ha ideado una fórmula secreta para eliminar (y no solo enmascarar) los malos olores de la ropa, como el tabaco o la fritanga, por ejemplo. Pero además también puedes utilizarlo en los armarios, sofás, cortinas o en la cama.

Solo necesitas un pulverizador y mezclar 350 mililitros de agua, una cucharadita de bicarbonato y 150 mililitros de agua de colonia. Remueve y rocía la fórmula donde lo necesites. Si además prefieres crear tu propio ambientador, sustituye el agua de colonia por 75 mililitros de agua y 75 mililitros de alcohol, y remata con unas gotas de tu aceite esencial favorito.