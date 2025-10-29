Trucos virales de limpieza para deshacer nudos en cadenas, arreglar cremalleras y dejar tus utensilios impecables

Hay problemas de orden y limpieza menores, que no tienen que ver con desinfectar, blanquear o eliminar malos olores. Sin embargo, son más frecuentes de lo que podría parecer. Asuntos como cadenas enredadas o cremalleras que no suben, por ejemplo, pero para remediarlo compartimos estos trucos que te van a venir genial en el día a día para solucionar estos pequeños problemillas.

Estos consejos vienen de parte de Yolanda Herrera, @yolandahl_15 en Instagram, una persona influyente en el campo de la limpieza que reúne a más de 721.000 seguidores en su perfil. En su cuenta comparte trucos de limpieza, vídeos de diseño y decoración y consejos para comprar objetos útiles para estos fines.

El remedio de Yolanda Herrera para quitar los nudos a las cadenas consiste en usar alfileres, mondadientes y aceite. Para llevarlo a cabo, dobla un poco de papel de cocina, pon encima la cadena con los nudos, vierte unas gotas de aceite sobre ellos y trabaja con un alfiler o palillo en cada mano para ir separándolos poco a poco. Seguro que te ha pasado muchas veces y te las has visto y deseado para deshacerlos.

Pasa parecido con una prenda de ropa con una cremallera que ni sube ni baja porque está atascada. Simplemente, aplica vaselina con un bastón para los oídos por toda la cremallera, sobre todo no olvides hacerlo en la propia boca de la cremallera. Ahora solo tienes que subir y bajar con cuidado hasta que vuelva a fluir. Elimina los restos de vaselina con la ayuda de una servilleta de papel.

Cambiamos de tercio. Las tapaderas de silicona son muy útiles para sobreutilizar el film de cocina, pero con el tiempo pueden acumular mucha suciedad. Para limpiarlas, tan solo necesitas llevar agua a ebullición en una cazuela, introducir las tapas de silicona en su interior durante cinco minutos. Pasado el tiempo, apaga el fuego, aparta la cazuela y deja que el agua se enfríe. El agua hirviendo desinfecta y limpia mejor que cualquier otro remedio.