Dos productos indispensables para limpiar tu casa que encuentras en cualquier supermercado

No hace falta buscar productos demasiado complejos para acometer la limpieza del hogar. Es más, en muchas ocasiones resulta más efectiva la combinación de productos de toda la vida en lugar de los detergentes y desinfectantes más potentes del mercado. Hoy te hablamos de dos productos que no pueden faltar en la limpieza de tu casa y que se pueden encontrar en cualquier supermercado: el percarbonato y el bicarbonato.

Estos consejos vienen de parte de María Fernández, más conocida como @marianordichouse, una persona influyente en el mundo del hogar, el orden y el estilo de vida que acumula más de 1,7 millones de seguidores en Instagram. En su perfil se pueden encontrar recetas, consejos de decoración y trucos de orden y limpieza, como el que hoy nos ocupa.

Según María Fernández, el percarbonato se puedes utilizar para blanquear la ropa. Para eliminar manchas difíciles, deja la ropa en remojo con una cucharada de percarbonato, sal, detergente, vinagre de limpieza y agua muy caliente. También lo puedes usar directamente en la lavadora con un programa de 40 grados para activar el producto. Es una alternativa a la lejía y no daña las prendas. Puedes mezclarlo con el detergente para que se reparta mejor por toda la colada.

El percarbonato también va genial para blanquear el inodoro, ya que actúa como si fuera lejía, que con el tiempo puede acumular manchas indeseadas. Añádelo en la taza con agua hirviendo, deja reposar una hora y frota para terminar de rematar la limpieza.

Por su parte, el bicarbonato lo puedes usar para absorber los malos olores. Vierte varias cucharadas en el interior de un táper, rocía con varias gotas de tu aceite esencial favorito y agujerea la tapa. Para terminar, introdúcelo en el interior de los armarios o canapés para eliminar los malos olores y hasta para repeler las polillas.

Por último, para limpiar la lavadora y eliminar los malos olores, añade directamente en el interior del tambor una taza de bicarbonato, una de vinagre de limpieza en el compartimento del detergente y activa un programa a 60 grados. Eliminará los malos olores y la suciedad del tambor.