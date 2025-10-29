Cuatro trucos caseros que alargan la vida de tus utensilios de limpieza y cocina

La compra de repuestos de los productos de limpieza y otros instrumentos de cocina puede suponer un gasto extra en el presupuesto anual de un hogar, pero con cuidado y una selección de consejos de limpieza podrás prolongar su vida útil y conseguir que las bayetas, los paños y los cabezales de fregona, entre otros, duren mucho más tiempo

Estos consejos vienen de parte de María Fernández, más conocida como @marianordichouse, una persona influyente en el mundo del hogar, el orden y el estilo de vida que acumula más de 1,7 millones de seguidores en Instagram. En su perfil se pueden encontrar recetas, consejos de decoración y trucos de orden y limpieza.

El primero de sus consejos para limpiar a fondo los paños y bayetas de la cocina consiste en lo siguiente: introdúcelos en agua hirviendo en una olla, añade dos cucharadas de bicarbonato, un chorro de detergente lavavajillas, remueve y deja hervir durante 15 minutos. Verás toda la suciedad que queda en el agua.

Para eliminar bacterias, suciedad y malos olores de la fregona, mete el cabezal en un cubo o un balde, mezcla una pastilla de lavavajillas con agua muy caliente y un chorro de vinagre de limpieza. Deja actuar durante unos minutos, al igual que las bayetas del consejos anterior, y prolongarás la vida útil de tu cabezal de fregona.

Para la limpieza de baldosas, sobre todo aquellas más próximas a los fogones, mezcla en una botella con difusor tres partes de agua por una de amoniaco perfumado. Pulveriza sobre las baldosas, deja actuar diez minutos, frota con una bayeta de cocina y seca con papel absorbente para eliminar toda la suciedad. La grasa se despegará sola.

Por último, puedes desinfectar la tabla de cortar vertiendo sal por toda la superficie. Añade el jugo de medio limón y frota con la propia fruta cortada a la mitad. Deja actuar unos minutos y elimina los restos. Para terminar, añade unas gotas de aceite y extiéndelas con papel de cocina para proteger la superficie. Verás que queda como nueva.