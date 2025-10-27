Halloween sin manchas (ni sustos): así se limpian la sangre falsa y el maquillaje de los disfraces

Halloween está a la vuelta de la esquina y los aficionados a esta fiesta ultiman sus difraces de brujas, calabazas, esqueletos, vampiros, zombis... y demás criaturas que salen a la calle estos días para celebrar una festividad de origen anglosajón pero que desde hace muchos años tiene miles de adeptos en España.

En muchos colegios ya se están celebrando fiestas de disfraces para delicia de los niños, y que así puedan compartir con sus compañeros de clase momentos de gran diversión con sus disfraces terroríficos. Y seguro que más de un padre y una madre han tenido que lidiar con las dichosas manchas de maquillaje y sangre artificial.

Por suerte, gracias a La Ordenatriz, tenemos una serie de trucos para que disfrazarse de criatura maligna sea todo diversión y no se tenga que sufrir luego en casa. Ella distingue entre cuatro tipos diferentes de manchas y ofrece una solución para cada uno.

La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 1,6 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.

Para manchas de maquillaje y sangre artificial, La Ordenatriz propone aplicar agua micelar directamente sobre la mancha y frotar a mano. Después, tocará lavar la prenda en la lavadora para eliminar al completo las manchas.

Si pones calabazas, murciélagos o esqueletos de gel en las paredes de tu casa para dar un toque terrorífico, es posible que dejen resto. Para eliminarlo, rocía con Cebralín y frota con una bayeta. Mano de santo, y nunca mejor dicho. Y si la mancha aparece en una puerta, utiliza piedra blanca. Frota con un estropajo para rematar.

¿Y las manchas de cera? Si te cae cera de una vela en la ropa, no te alarmes. Sumerge la prenda en agua caliente y espera a que la cera se desprenda. Después, lava la ropa en la lavadora.