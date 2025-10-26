¿El tomate de los macarrones ha terminado en tu ropa? ¡No te preocupes, tiene solución!

Por norma general, creemos que mancharse con la comida es cosa de niños. Y sí, la mayor parte de las veces son los más pequeños de la casa los que terminan con alguna impureza en sus ropas... pero también hay adultos que no tienen el cuidado necesario en estos casos. Como dice el refranero popular, quien esté libre de pecado -en este caso, de manchas-, que tire la primera piedra. Uno de los problemas más habituales en cuanto a salpicaduras de comida se refiere es el tomate, ya sea en salsa o totalmente crudo. Un tipo de imperfección que no es nada fácil de eliminar, pero que tiene solución casi siempre.

Hay que tener en cuenta que el tratamiento que debemos de dar a las manchas de tomate, al igual que a cualquier otra mancha, depende del tejido sobre el que cae. En cualquier caso, lo ideal para cualquier salsa derivada del tomate (incluido el ketchup) es tener a mano un producto quitamanchas y rociarlo al momento. Sin embargo, esto no siempre es posible, así que hay que buscar algunas alternativas. Una opción muy fácil y 'casera' es usar agua oxigenada y alcohol para empapar un trozo de algodón para simular sus efectos. Ahora bien, hay que remarcar que si se trata de tejidos blancos, será mejor usar amoniaco en lugar de alcohol.

Manchas secas

En caso de que la salpicadura fuera por un descuido y nos demos cuenta de la misma pasados unos días, el vinagre blanco será el mejor aliado posible, realizando un 'repaso' muy similar al que haríamos con la anterior fórmula. Totalmente intercambiable a este líquido es el zumo de limón, que también será el más recomendable en el caso de las prendas de lana. Todos estos inventos caseros no servirán de nada cuando el tomate ha caído sobre alguna alfombra o similares. En ese caso, sí que será necesario contar con algún producto quitamanchas con el que rociar la superficie una vez realizada la primera limpieza con agua fría.