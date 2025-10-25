Acaba con el mito: el ejercicio sólo es bueno si lo haces así

Todo el mundo está de acuerdo en que la práctica de ejercicio físico es un factor imprescindible para gozar de una buena forma física, pero también de una buena salud. No obstante, la medida en que se hace es importante y, pese a que entrenar todos los días tiene beneficios para la salud y el estado físico, es importante tener en cuenta algunos factores antes de hacerlo:

Descanso y recuperación: El descanso y la recuperación son esenciales para permitir que el cuerpo se repare y se fortalezca después del ejercicio. Si entrenas todos los días sin darle tiempo suficiente a tu cuerpo para recuperarse, puedes aumentar el riesgo de lesiones, fatiga crónica y disminución del rendimiento físico.

El descanso y la recuperación son esenciales para permitir que el cuerpo se repare y se fortalezca después del ejercicio. Si entrenas todos los días sin darle tiempo suficiente a tu cuerpo para recuperarse, puedes aumentar el riesgo de lesiones, fatiga crónica y disminución del rendimiento físico. Variedad de entrenamiento: Es importante incluir diferentes tipos de ejercicios en tu rutina para trabajar diferentes grupos musculares y evitar el agotamiento de ciertos músculos o articulaciones. Si entrenas todos los días, asegúrate de alternar entre ejercicios de fuerza, cardio, flexibilidad y descanso activo.

Es importante incluir diferentes tipos de ejercicios en tu rutina para trabajar diferentes grupos musculares y evitar el agotamiento de ciertos músculos o articulaciones. Si entrenas todos los días, asegúrate de alternar entre ejercicios de fuerza, cardio, flexibilidad y descanso activo. Escucha a tu cuerpo: Cada persona es diferente y tiene diferentes niveles de condición física y tolerancia al ejercicio. Es importante escuchar a tu cuerpo y prestar atención a las señales de fatiga, dolor o agotamiento. Si sientes dolor persistente, debilidad extrema o agotamiento, es recomendable tomar un descanso y permitir que tu cuerpo se recupere.

Cada persona es diferente y tiene diferentes niveles de condición física y tolerancia al ejercicio. Es importante escuchar a tu cuerpo y prestar atención a las señales de fatiga, dolor o agotamiento. Si sientes dolor persistente, debilidad extrema o agotamiento, es recomendable tomar un descanso y permitir que tu cuerpo se recupere. Objetivos y planificación: Si tu objetivo es mejorar la condición física, perder peso o alcanzar un objetivo específico, es posible que necesites una planificación adecuada que incluya días de descanso y periodos de entrenamiento más intensos. Consultar con un entrenador personal puede ser útil para establecer un programa de entrenamiento adecuado a tus necesidades y objetivos.

Ejercicios de piernas en el agua. / ASphotofamily. Freepik.

Entonces, ¿Cuántos días debo hacer ejercicio para mantenerme en forma?

La cantidad de días a la semana que se debe entrenar para mantenerse en forma y tener una buena salud puede variar según las necesidades y capacidades individuales. Sin embargo, se recomienda seguir las pautas generales de actividad física establecidas por organizaciones de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere lo siguiente:

Actividad aeróbica: Realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad aeróbica de alta intensidad a la semana. Se puede distribuir en sesiones de al menos 10 minutos. Ejemplos de actividad aeróbica incluyen caminar rápido, correr, nadar, andar en bicicleta y bailar.

Realizar al menos de o de actividad aeróbica a la semana. Se puede distribuir en sesiones de al menos 10 minutos. Ejemplos de actividad aeróbica incluyen caminar rápido, correr, nadar, andar en bicicleta y bailar. Fortalecimiento muscular: Realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 días a la semana . Esto puede incluir levantamiento de pesas, ejercicios con bandas de resistencia, yoga o pilates.

Realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos . Esto puede incluir levantamiento de pesas, ejercicios con bandas de resistencia, yoga o pilates. Ejercicios de flexibilidad: Es importante incorporar también ejercicios de flexibilidad para mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones. Estos ejercicios pueden incluir estiramientos estáticos o dinámicos, pero también yoga o pilates.