El ingrediente de cocina que limpia mejor que muchos productos caros: 4 usos imprescindibles

Hay en la cocina de todos los hogares un producto que además de utilizarse para cocinar resulta un aliado poderoso para dejar tu casa reluciente. Se trata del vinagre, un ácido natural que tiene multitud de aplicaciones. A continuación te contamos los cuatro mejores usos del vinagre para limpiar en casa según Alicia Iglesias, organizadora profesional.

Más conocida como @ordenylimpiezaencasa en Instagram, esta 'influencer' del orden y la limpieza acumula más de 364.000 seguidores en esta red social. Es fundadora de este perfil y creadora del reto "21 días para tener tu casa en orden". Asentada en Madrid, también publica recetas de cocina, imágenes y vídeos sobre su estilo de vida y 'vanlife' (vida en caravana).

Antical para mamparas. El vinagre es un ácido que elimina la cal con mucha eficiencia. Utilízalo en la mampara de la ducha, uno de los lugares que más cal acumula en el día a día. Rocía vinagre, deja actuar unos minutos y luego limpia con un paño. Verás cómo el vinagre disuelve la cal acumulada y obtienes brillo al instante.

Suavizante natural. También puedes añadir vinagre a la lavadora para conseguir que la ropa salga más suave y libre de malos olores. Abre la cubeta y agrégalo en el ciclo de enjuague para eliminar los residuos de detergente y cal. Si tienes una lavadora que no permite abrir la cubeta hasta el fin del programa, entonces agrega el vinagre en el compartimento del suavizante antes de iniciar el lavado.

Fregadero impecable. El vinagre, como remedio para la cal, es perfecto para limpiar el fregadero de la cocina. Despídete de esas molestas marcas de agua gracias a este producto, que conseguirá que desaparezcan por completo. Lo mismo con las manchas de grasa.

Eliminar olores. En la nevera, cuando un alimento está en mal estado puede desprender un olor desagradable. Para evitarlo, vierte vinagre en un cuenco y mételo en la nevera, así eliminarás los malos olores en el interior de tu frigorífico.

Como ves, el vinagre es un producto natural, económico y multiusos. Puedes usarlo de vino blanco, de manzana y de limpieza (no apto para el consumo por su elevada acidez). Eso sí, no el vinagre de Módena, solo para cocinar.