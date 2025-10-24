Así debes limpiar el lavavajillas para eliminar hongos y malos olores.

El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más se utiliza en el día a día en el hogar. Por eso, también es uno de los que más mantenimiento requieren, sobre todo porque acumula restos de comida, malos olores, bacterias y hongos que conviene eliminar para que la vajilla salga impecable.

Por si tienes dudas sobre cómo abordar esta tarea de limpieza del hogar, compartimos la técnica de la organizadora profesional Alicia Iglesias. Más conocida como @ordenylimpiezaencasa en Instagram, esta 'influencer' del orden y la limpieza acumula más de 364.000 seguidores en esta red social. Es fundadora de este perfil y creadora del reto "21 días para tener tu casa en orden". Asentada en Madrid, también publica recetas de cocina, imágenes y vídeos sobre su estilo de vida y 'vanlife' (vida en caravana).

Lo primero, aunque parezca obvio, es abrir el lavavajillas y vaciarlo por completo, incluidas todas las bandejas, los cajones y el filtro. Rocía con producto desinfectante en abundancia y deja actuar unos minutos. Si lo deseas, puedes utilizar vinagre de limpieza. Después, frota cada centímetro para eliminar la suciedad, las bacterias y los hongos que pueda haber.

El filtro tienes que limpiarlo aparte. Echa encima producto de limpieza o vinagre y hazte con un cepillo de limpieza para llegar a cada recoveco. Deja actuar al producto antes de aclarar. Una vez lo enjuagues, comprueba que ha quedado completamente limpio, ya que suele tener muchas rendijas donde puede quedar acumulada suciedad.

Ahora, coloca las bandejas y rocía el interior del lavavajillas con vinagre de limpieza y prepara un programa de autolavado. Si tu lavadora no tiene, entonces elige el de mayor temperatura. Solo así conseguirás eliminar cualquier resto o elemento indeseable.

Cuando acabe el programa, rellena el compartimento de la sal, coloca los filtros y listo, ya tendrás tu lavavajillas limpio, como si fuera el primer día. De esta forma la vajilla saldrá impecable y evitarás malos olores en el electrodoméstico y en toda la cocina.