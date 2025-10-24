Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El accesorio que revoluciona el orden en casa: cuando lo pruebes, no querrás vivir sin él

La experta Vanesa Travieso revela cómo este sencillo accesorio puede ayudarte a mantener todos tus espacios limpios y accesibles

Un armario en una imagen de archivo.

Un armario en una imagen de archivo. / FOTO DE ANASTASIA SHURAEVA

Eugenio Viñas

Se trata del objeto de organización que necesitas tener en tu casa, pero no lo sabías. Hablamos del organizador giratorio. Y te preguntarás cuáles son sus aplicaciones: pues te las respondemos a continuación gracias a Vanesa Travieso, experta en orden, hogar y bienestar.

Más conocida como @ponorden en Instagram, Vanesa Travieso es una experta en hogar y conferenciante que acumula más de 283.000 seguidores en esta red social. También es autora del libro 'El poder detrás del orden' y conductora del programa 'Cousas da casa', de TVG.

Por qué necesitas un organizador giratorio en casa

Todo a la vista en un solo giro. Por ejemplo, puedes llenarlo con especias y con un solo giro podrás encontrar la que necesites en cada momento sin la necesidad de ocupar un cajón completo o tenerlas sueltas sin más.

Tienes muchas opciones y modelos que se ajustan a tus gustos y necesidades. Pon encima tus tarros con pasta, pan rallado, harina... y si queda hueco en los laterales en el interior del mueble, aprovecha para introducir pequeños tarros con otras cosas.

Es muy versátil y puedes usarlo en la cocina, en el baño y hasta en el interior de la nevera. En el aseo, puedes meter dentro tus productos de maquillaje; en la nevera, incluye yogures y otros productos lácteos. De esta forma no tendrás que sacar cosas de la nevera para llegar a lo que está al fondo.

Puede que no sea un organizador muy habitual en los hogares, pero una vez los utilizas te preguntarás cómo habías podido vivir sin él.

