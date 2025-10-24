10 señales que indican que es hora de poner orden en casa

En ocasiones la vida nos atropella. El trabajo, la compra, la cocina, el cuidado de los hijos, el tiempo necesario para el ocio y el bienestar personal... dejan poco tiempo para la limpieza del hogar, que suele verse relegada a los últimos puestos en el orden de prioridades cuando el tiempo aprieta y no da para todo.

Así, con el paso de los días y los meses, la casa acaba dando síntomas graves de desorden, que incluso pueden llegar a transmitirse al estado de ánimo. Hay una serie de señales que avisan de que el hogar no es un lugar de paz y descanso, y gracias a la 'influencer' Vanesa Travieso te ayudamos a identificarlas.

Más conocida como @ponorden en Instagram, Vanesa Travieso es una experta en hogar y conferenciante que acumula más de 283.000 seguidores en esta red social. También es autora del libro 'El poder detrás del orden' y conductora del programa 'Cousas da casa', de TVG.

Las 10 señales del desorden en el hogar

No encuentras las llaves... otra vez. Puede que te las hayas dejado olvidadas en el bolso o en el interior del abrigo... o puede que estén sepultadas entre cosas que no deberían estar ahí. Si las llaves no están a simple vista, significa que toca ordenar.

Guardas cosas que ni siquiera te gustan. Acumular por acumular no tiene demasiado sentido. Mejor, clasifica aquello que necesitas o que utilizas con frecuencia e intenta desprenderte de todo lo demás. Te sentirás más aliviado y conseguirás vaciar la casa de cosas prescindibles.

Tienes una silla que ejerce de perchero. Un clásico de todos los hogares, pero un síntoma de que necesitas parar para ordenar. Guarda la ropa en el armario para que no se arruge ni coja polvo y deja que las sillas se utilicen para eso... para sentarse.

Hace meses que dices "un día de estos lo ordeno", pero luego nunca sacas tiempo. Pues márcatelo como un objetivo primordial y reserva una franja de tiempo larga para poder organizar aquello que no esté donde debiera. Si no, seguirá ahí por muchos meses más.

No sabes qué hay en el fondo de los cajones. Esto solo significa que están desordenados y atestados de cosas, por eso solo coges lo que está delante y a la vista. Vacíalos, desecha lo prescindible y utiliza organizadores para clasificar su interior.

Tienes ropa y objetos que no usas, pero que te da pereza descartar. Solo es cuestión de fijarse un objetivo y tomarse el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Clasifica la ropa que no usas, véndela por internet o dónala a una ONG. Lo mismo con esos objetos que solo están acumulando polvo en estanterías y muebles.

Te da vergüenza que alguien venga a casa sin avisar. Para sentirte bien contigo mismo, tu casa debería ser un lugar ordenado cualquier día de la semana, no solo cuando vienen visitas. Trátate a ti mismo igual de bien que a tus invitados, con el tiempo terminarás sintiéndote mejor.

Tienes tuppers sin tapa y tapas sin tupper. Eso solo puede significar que tienes demasiados. Elimina o recicla aquellos que hayan perdido a su par y conserva los que estén en mejor estado y sean de más calidad. Es preferible quedarse con los de cristal y reciclar el plástico, que con el tiempo acumula olor y suciedad.

No abres ciertas puertas y cajones para no ver el caos. Las habitaciones y los cajones de sastre no deberían existir, ni siquiera si se trata de un almacén o trastero. Tu casa debería transmitirte tranquilidad, y el desorden es tu principal enemigo.

Tu casa pide orden... y lo sabes. Puede costar afrontar estas tareas, pero cuando las termines conseguirás que tu hogar sea ese espacio para descansar y desconectar de todo lo exterior.