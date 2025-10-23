¿Funciona la crema antiarrugas más conocida entre las famosas?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto bajo la lupa 13 cremas antiarrugas, entre ellas Xhekpon, la mítica crema de farmacia que se volvió un fenómeno viral.

Durante años fue una hidratante discreta y fiel en los estantes de las farmacias, hasta que las redes la catapultaron a la fama. Su secreto: una fórmula con colágeno, centella asiática y aloe vera, ingredientes que prometen piel firme y nutrida. Y, claro, el rumor de que la mismísima Isabel Preysler la habría olvidado en un aeropuerto hizo el resto.

A primera vista, Xhekpon no intenta deslumbrar: su tubo metálico recuerda más a un remedio de botiquín que a un cosmético de lujo. Pero esa estética retro, casi de farmacia de barrio, es parte de su encanto. Todo en ella invita a pensar que esconde un “secreto de belleza” que solo unas pocas conocen.

Así se puso a prueba: ciencia frente al hype

Para comprobar si su fama está justificada, la OCU sometió Xhekpon al mismo test clínico que a otras cremas. Participaron 30 mujeres de entre 40 y 65 años, todas con arrugas leves o moderadas en la zona del contorno de ojos (las conocidas “patas de gallo”).

Durante 28 días, aplicaron Xhekpon en una mitad del rostro y una crema placebo en la otra, sin saber cuál era cuál. El estudio, supervisado por un dermatólogo, midió datos objetivos como la hidratación de la piel —medida con un corneómetro— y la profundidad de las arrugas, evaluada con tecnología óptica 3D.

Además, las participantes valoraron su experiencia: textura, aroma, sensación en la piel y percepción de eficacia. También se analizó el impacto ambiental del envase y la claridad del etiquetado.

Los resultados: más hidratante que milagrosa

¿Y qué pasó tras un mes de uso? La conclusión es clara: Xhekpon hidrata, pero no hace milagros.

En eficacia antiarrugas, los resultados fueron modestos: el efecto alisador es pequeño.

En hidratación, obtuvo una buena nota, aunque otras cremas lograron mejores puntuaciones.

Las usuarias destacaron su textura agradable y sensación ligera, aunque el perfume no terminó de convencer.

La piel se sintió más elástica y suave, sin rastro graso.

En su fórmula aparecen parabenos de cadena corta (methylparaben y ethylparaben) como conservantes. Aunque su uso genera debate, siguen siendo legales y seguros en las dosis autorizadas. También contiene perfume y ocho alérgenos identificados, algo a tener en cuenta si tienes la piel sensible.

Un envase modesto… también en sostenibilidad

El envase de Xhekpon, apuntan en OCU, sigue la línea sencilla de la marca, pero no brilla por su sostenibilidad.