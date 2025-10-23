Cambio de hora: ¿provoca algún ahorro al ciudadano?

Con la llegada del cambio de hora, muchos hogares se preguntan si realmente esta medida permite reducir el consumo eléctrico. Según un análisis realizado por Roams, el ahorro medio en la factura de la luz durante el horario de invierno será de apenas 31 euros de media por vivienda en los 154 días que transcurren hasta el próximo cambio horario, previsto para el 29 de marzo de 2026.

“El ahorro depende de muchos factores. Entre ellos, la tarifa de luz contratada, el tipo de bombillas que usamos y, por supuesto, la provincia en la que residas. A lo que se suma también la situación de vida de cada familia, ya que cada vez más personas teletrabajan desde casa”, explica Sergio Soto, experto en energía de Roams, plataforma que ayuda al consumidor a ahorrar en luz y gas.

Un ahorro mínimo, condicionado por el tipo de tarifa

El análisis parte de un hogar medio español —con tres habitaciones, baño, cocina, salón y pasillo— en el que se combinan 6 bombillas LED y 12 halógenas. Según los cálculos de Roams, si todos los puntos de luz estuvieran encendidos, el ahorro sería de unos 10 céntimos por hora en una tarifa estable y de 11 céntimos en una tarifa con discriminación horaria.

Sin embargo, esta situación es poco realista. Teniendo en cuenta un uso habitual —por ejemplo, con la luz encendida en la cocina, el baño y dos habitaciones—, el ahorro total se reduce a entre 2,77€ con tarifa estable y 3,25€ con tarifa de discriminación horaria durante todo el periodo invernal.

La diferencia entre provincias: Girona frente a Pontevedra

Y es que mientras en Girona el sol saldrá a las 7:14 horas, en Pontevedra lo hará a las 8:01, una diferencia de casi una hora que condiciona el tiempo que las familias mantienen las luces encendidas.

“Este ahorro es relativo si tenemos en cuenta la hora en la que amanece en función de la zona en la que residas. En Pontevedra, donde amanece más tarde, las familias que se levantan a las 7 tendrán que encender la luz, mientras que en Girona probablemente no sea tan necesaria”, señala Soto.

Aun así, el experto recuerda que la situación se equilibra a lo largo del día: “Podría parecer que quienes viven en el oeste de España son los que más pagan por mantener la luz encendida en casa. Pero si lo miramos al revés, en el este anochece antes, lo que compensa el gasto eléctrico entre unas y otras zonas”.

El impacto del cambio horario, en entredicho

Los datos evidencian, por tanto, que el impacto del cambio de hora sobre el consumo energético real sigue siendo limitado. “El cambio de hora no resulta tan efectivo como parece y su impacto en el ahorro energético real sigue siendo, a día de hoy, objeto de debate”, concluye el experto de Roams.