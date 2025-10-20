El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace

Para la ocasión, Poul Andrias elabora un menú inspirado en la belleza de la naturaleza feroesa. Cada plato es un tributo a las islas, preparado con intención y profundo respeto por la tradición, utilizando métodos como el ræst, el tradicional proceso feroés de fermentación.

Los ingredientes se han seleccionado cuidadosamente, en su mayoría procedentes de las propias islas. El equipo busca potenciar al máximo estos tesoros modestos, ofreciendo una interpretación moderna del legado culinario feroés. El menú incluye platos como: el erizo de mar con bacalao y wasabi, el Ræstur fiskur og garnatálg, plato nacional elaborado con pescado fermentado, grasa de oveja y patatas, el cordero feroés con tupinambo y arándano, o el flan de alga dulce. Todos los platos estarán, como en todas las sesiones, cuidadosamente maridados con excelentes vinos de la DOCa Rioja, que elevan aún más la experiencia.

Nacido y criado en las Islas Feroe, el chef Poul Andrias Ziska está decidido a representar la identidad única de su tierra a través de la cocina. Como propietario y creador principal de Paz, aporta una inmensa experiencia y creatividad a la cocina. Tras formarse en algunas de las mejores cocinas internacionales, como Geranium en Dinamarca y Mugaritz en España, obtuvo el reconocimiento de dos estrellas Michelin a los 28 años en el restaurante KOKS. Ese mismo 2019, recibió el prestigioso Young Chef Award de la Guía Francesa.

En junio de este año, apenas 8 semanas después de inaugurar Paz, recibió de nuevo el galardón de dos estrellas Michelin, esta vez para su proyecto personal. Con una población de apenas 55.000 habitantes en las Islas Feroe, sus logros son un testimonio impresionante de su talento y dedicación culinaria.

Paz marca una nueva etapa en su carrera culinaria, que lo devuelve a sus raíces tras años al frente de KOKS en las Islas Feroe y Groenlandia. Su nuevo proyecto se centra en la cultura gastronómica feroesa, la sostenibilidad y el arte de contar historias a través de la cocina. Este nuevo restaurante le permitirá construir algo más estable, mientras se enfoca profundamente en lo que verdaderamente lo inspira: la cultura gastronómica feroesa y las historias que puede contar a través de ella.

El menú degustación es un homenaje a la tierra y el mar que rodean el restaurante, elaborado con profundo respeto por las tradiciones locales y la sostenibilidad. A las puertas del restaurante se encuentra una abundancia de mariscos excepcionales, recogidos en las frías y prístinas aguas del entorno. Estos ingredientes delicados se tratan con mimo, permitiendo que sus sabores naturales brillen. Cada plato en Paz cuenta una historia de las Islas Feroe: sus mares salvajes, paisajes abruptos y tradiciones milenarias. Mediante la colaboración estrecha con pescadores, agricultores y artesanos locales, cada bocado refleja no solo las islas, sino también el compromiso del chef con la preservación de su belleza natural para el futuro.

Selección de Riojas / Cedida

Rioja vuelve a hacer de Madrid un destino gastronómico mundial este 2025, trayendo una selección de chefs de diferentes rincones de Europa, cuyas propuestas gastronómicas pueden disfrutarse durante cinco días, todas ellas maridadas con vinos de la Denominación, que gracias a su calidad y diversidad (tintos, blancos, rosados, espumosos, con crianza, etc.), se pueden maridar con propuestas culinarias tan elevadas y diferentes.

Paz In Residence by Rioja se suma así a las In Residence Sessions pasadas. El chef James Henry fue el encargado de estrenar en mayo esta temporada 2025, con su propuesta llegada desde su restaurante y granja moderna Le Doyenné, ubicada en el castillo de Saint-Vrain, a 41 kilómetros al sur de París. Le siguió la chef italiana Sarah Ciccolini de la trattoria Santo Palato en Roma, el pasado mes de septiembre. En 2024 se sumaron al ciclo con sus propuestas gastronómicas los chefs de los restaurantes Osip (Sommerset, UK), Kasama (Chicago) o Kadeau (Copenhague, Dinamarca). Otros pop-ups trajeron a Madrid a Jakob Zeller y Ethel Hoon, jefes de cocina en el mítico restaurante Faviken (Suecia) hasta su cierre, o la propuesta de ramen más reconocida del mundo, la del chef Ivan Orkin.