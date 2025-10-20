Aprende a elaborar la bebida más viral de este otoño: "No querrás dejar de tomarla"

Se acerca Halloween y con la llegada del otoño hay una bebida que se ha vuelto viral. Podrás encontrarla en muchas cafeterías al estilo de Starbucks, pero también puedes aprender a elaborarla en casa: "No querrás dejar de tomarla".

Se trata del pumpkin spice latte, su mezcla de café, especias cálidas y calabaza ha conquistado los corazones de muchos. Para elaborar esta bebida necesitarás:

1 taza de café espresso (o café fuerte)

1/2 taza de leche (puedes usar leche entera, descremada, de almendra o cualquier otra leche vegetal)

2 cucharadas de puré de calabaza (asegúrate de que sea 100% calabaza, no mezcla de relleno de pastel)

1-2 cucharadas de azúcar (ajusta según tu preferencia)

1/2 cucharadita de especias para pastel de calabaza (puedes comprarla o hacerla en casa)

1/4 de cucharadita de extracto de vainilla

Crema batida (opcional, para decorar)

Un poco de canela en polvo (opcional, para espolvorear)

El primer paso es preparar tu café. Si tienes una máquina de espresso, prepara un shot o dos, dependiendo de cuán fuerte lo desees. Si no, puedes hacer café fuerte usando tu método preferido, como una prensa francesa o una cafetera de goteo. Una vez que esté listo, colócalo en una taza grande y resérvalo.

En una cacerola pequeña, calienta la leche a fuego medio. No es necesario que hierva; solo debe estar caliente. Si prefieres un latte espumoso, puedes usar un espumador de leche en este paso, pero no es imprescindible. Una vez caliente, retira la cacerola del fuego.

Leche, calabaza, vainilla, canela...

En la misma cacerola donde calentaste la leche, añade el puré de calabaza, el azúcar, las especias para pastel de calabaza y el extracto de vainilla. Usa un batidor o una batidora de mano para mezclar bien todos los ingredientes. Continúa batiendo hasta que el puré de calabaza esté completamente integrado y la mezcla esté homogénea. Esto debería tomar solo un par de minutos.

Una vez que la mezcla de calabaza y especias esté lista, viértela sobre el café que preparaste anteriormente. Mezcla suavemente para asegurarte de que todos los sabores se integren bien. Si te gusta tu latte más dulce, puedes ajustar el azúcar a tu gusto.

Ahora es el momento de incorporar la leche caliente a la mezcla. Vierte la leche lentamente en la taza, dejando espacio en la parte superior para la crema batida si decides usarla. Puedes usar una cuchara para retener la espuma si deseas que se asiente en la parte superior.

Para finalizar, agrega crema batida en la parte superior del latte, si así lo deseas. Espolvorea un poco de canela en polvo para darle un toque extra de sabor y presentación. Si quieres hacer tu latte aún más especial, considera añadir un poco de caramelo o una pizca de nuez moscada.

Personalizar la bebida

Asimismo, puedes personalizar tu bebida experimentando con diferentes tipos de leches (como leche de avena o de coco) o ajustar las especias a tu gusto personal. Algunas personas disfrutan de un toque de chocolate en su latte, así que no dudes en ser creativo. Y sobre la mezcla de especias para pastel de calabaza, puedes comprarla ya hecha o hacerla en casa, esto se hace combinando canela, nuez moscada, jengibre y clavo en polvo en proporciones que se adapten a tu paladar.

Preparar un pumpkin spice latte en casa es sencillo y te permite personalizar cada aspecto de la bebida. No solo disfrutarás de un sabor delicioso, sino que también podrás compartir esta experiencia con amigos y familiares. Así que no esperes más: ¡reúne tus ingredientes y celebra la temporada de otoño con esta deliciosa bebida!