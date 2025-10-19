El peligroso reto de moda que consiste en ingerir ansiolíticos: ¿Quién gana?

¿Quién gana un reto viral relacionado con la salud? La respuesta es más que obvia para el general de los mortales: nadie. Sin embargo, los jóvenes no parecen estar de acuerdo después de que se haya vuelto a poner de moda un peligroso reto relacionado con el consumo de pastillas. En esta ocasión, se trata de consumir ansiolíticos y aguantar hasta ser el último en dormirse. Un grupo de gente se junta, se atiborra a pastillas y el último que cierra el ojo es el ganador. Tan absurdo como peligroso.

El consumo de estas pastillas sin prescripción médica es extremandamente peligroso, especialmente para los menores de edad, pudiendo incluso llegar a producirse una sobredosis y sufrir daños irreversibles en el menor como la muerte cerebral.

Otros retos similares

El reto del Paracetamol. Así se llama entre los adolescentes que han convertido la ingesta de medicamentos accesibles en cualquier hogar en una nueva moda tan peligrosa como absurda. Se trata de ingerir de forma voluntaria dosis tóxicas de estas pastillas para comparar el tiempo de hospitalización entre varios amigos que han llevado a cabo la misma hazaña. La "gracia" pone en grave peligro la salud de los adolescentes puesto que una sobredosis de Paracetamol puede implicar graves lesiones, algunas, irreversibles que pueden conllevar problemas hepáticos importantes hasta el punto de requerir un trasplante de hígado.

De hecho la sobredosis de Paracetamol es la primera causa de los trasplantes de este órgano.