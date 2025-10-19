El lugar del mundo donde ninguna habitación de hospital tiene los números 4 y 9, ¿por qué?

En las habitaciones de los hospitales de este lugar del mundo no verás nunca ni un número 4 ni un número 9. Las cifras saltan con tal de evitar esas cifras con una única explicación detrás: la superstición social. Mientras que el 4 está asociado con la muerte, el número 9 está vinculado al sufrimiento porque en su idioma original ambos números se pronuncian de una forma parecida a las palabras "muerte" y "dolor", respectivamente. En definitiva, es un problema de pronunciación que fonéticamente puede recordar a estas palabras en un contexto marcado por la enfermedad.

El lugar del mundo donde ocurre esto es Japón, con una cultura muy marcada por las supersticiones hasta tal punto de condicionar las construcciones de los hospitales a la hora de amueblarlos.

A pesar de tratarse de un país profundamente avanzado, la influencia de las leyendas, los espíritus y lo sobrenatural es muy profunda.

También ocurre en viviendas, garajes...

La superstición sobre los números en el país nipón no se produce solo en Japón. También tienen la misma fobia en China, Corea, Taiwán y Vietnam. Y no solo en los hospitales, también en los portales, en las plazas de garaje, en los regales y hasta a la hora de elegir los nombres, que evitan que "suenen" a esos números.

Amor Domínguez

Tiene un nombre: tetrafobia

Esta fobia a los números tiene un nombre concreto cuando se trata del 4: se llama tetrafobia. Viene a ser un poco lo mismo que en España con el número 13 pero llevado al extremo.