El taladro más potente sin cables que necesitas por menos de 40 euros: ¿Dónde comprarlo?

Hay cosas que no sabías que necesitabas... hasta que las ves en el supermercado Lidl de tu ciudad o en su página web. En este caso, sobre todo si eres manitas -o aspiras a serlo-, hablamos de un taladro recién llegado a la gran superficie, potente y recargable por menos de 40 euros.

Te seguimos contando: se trata del taladro atornillador Parkside de 12 V con batería y cargador que es ideal para taladrar en madera, metal y plástico, así como para atornillar. Tiene un engranaje de 2 velocidades con velocidad regulable sin niveles y parada rápida.

Además, cuenta con una potente batería de iones de litio de 12 V (2,0 Ah) y tiene19 niveles de par de apriete preseleccionables y ajuste de taladro adicional. Además, hace un cambio rápido y sin herramientas entre las funciones de taladrado y atornillado.

Su portabrocas es de sujeción rápida de metal extraíble con liberación rápida y cuenta con un diseño compacto para un manejo óptimo y para trabajar por encima de la cabeza. Su porta-puntas es magnético integrado en el husillo, además de tener la parada rápida del husillo (bloqueo del husillo).

Tiempo de carga

Tiene un indicador de estado de la batería de 3 niveles en la herramienta, además de iluminación LED integrada para la pieza de trabajo. Su empuñadura es antideslizante Softgrip e incluye accesorios en una práctica caja de almacenamiento.

Su tiempo de carga es especialmente rápido, unos 60 minutos y es compatible con todos los dispositivos de la serie PARKSIDE X 12 V Team.

El taladro del Lidl. / LIDL

Pero lo mejor de todo es su precio ya que la puedes comprar en Lidl por 37,99 euros.

La cadena

Lidl es una cadena de supermercados de origen alemán que opera en toda Europa, conocida por su modelo de negocio que ofrece productos de alta calidad a precios competitivos. Es el tercer operador de distribución alimentaria en España. En el momento actual cuenta con casi 700 tiendas.