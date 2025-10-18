Olvida el agua con azúcar: así se quitan de verdad las agujetas
No, tampoco se eliminan con más ejercicio de alta intensidad
¿Alguna vez te han dicho que el agua con azúcar previene las agujetas? El famoso agua con azucarillos surge por creer que las agujetas son cristales de ácido láctico cristalizado, pero esto es un mito. Las agujetas no son cristales, son microrroturas en las fibras musculares que no se previenen con azucarillos.
Las agujetas tampoco se eliminan con ejercicio. Si tienes microrroturas en las fibras musculares, hacer más ejercicio de alta intensidad tampoco es una buena idea, ya que podría aumentarse el tamaño de esas microrroturas y convertirlas en lesiones de mayor gravedad.
¿Cuál es la solución?: irte a paseo. El oxígeno repara el daño y activa los mecanismos de reparación, y se consigue de forma gratuita. Cuando caminas, pedaleas suave o trotas ligero estás aumentando la circulación sanguínea y llega más sangre rica en oxígeno y nutrientes al tejido dañado.
Esto cumple una doble función. En primer lugar, favorece la síntesis de nuevas proteínas que regeneran la fibra. Y también porque actúan como un "coche escoba", limpiando los residuos celulares.
En resumen, para eliminar las agujetas no se recomienda ni el reposo absoluto ni ejercicio de alta intensidad ni mucho menos agua con azúcar. Una sesión suave de ejercicio cardiovascular oxigena tus músculos y activa la reparación natural de los tejidos.
Si vas a realizar ejercicio leve, se recomienda calentar adecuadamente con anterioridad, estirar tras el entrenamiento, hidratarse correctamente y descansar y permitir la recuperación muscular. Si quieres aliviar el dolor, puedes aplicar frío o calor localmente en algunos casos señalados.
- Accidente un camión y un turismo en la N-122, con la conductora del coche atrapada
- Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
- Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Un vecino de Morales de Toro, a prisión por tráfico de drogas: se habían compinchado para formar un grupo criminal
- EsperanZa' ya brilla en Zamora: así es la segunda muestra de Las Edades del Hombre
- Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros