Olvida el agua con azúcar: así se quitan de verdad las agujetas

¿Alguna vez te han dicho que el agua con azúcar previene las agujetas? El famoso agua con azucarillos surge por creer que las agujetas son cristales de ácido láctico cristalizado, pero esto es un mito. Las agujetas no son cristales, son microrroturas en las fibras musculares que no se previenen con azucarillos.

Las agujetas tampoco se eliminan con ejercicio. Si tienes microrroturas en las fibras musculares, hacer más ejercicio de alta intensidad tampoco es una buena idea, ya que podría aumentarse el tamaño de esas microrroturas y convertirlas en lesiones de mayor gravedad.

¿Cuál es la solución?: irte a paseo. El oxígeno repara el daño y activa los mecanismos de reparación, y se consigue de forma gratuita. Cuando caminas, pedaleas suave o trotas ligero estás aumentando la circulación sanguínea y llega más sangre rica en oxígeno y nutrientes al tejido dañado.

Esto cumple una doble función. En primer lugar, favorece la síntesis de nuevas proteínas que regeneran la fibra. Y también porque actúan como un "coche escoba", limpiando los residuos celulares.

En resumen, para eliminar las agujetas no se recomienda ni el reposo absoluto ni ejercicio de alta intensidad ni mucho menos agua con azúcar. Una sesión suave de ejercicio cardiovascular oxigena tus músculos y activa la reparación natural de los tejidos.

Si vas a realizar ejercicio leve, se recomienda calentar adecuadamente con anterioridad, estirar tras el entrenamiento, hidratarse correctamente y descansar y permitir la recuperación muscular. Si quieres aliviar el dolor, puedes aplicar frío o calor localmente en algunos casos señalados.