Nueva estafa en la factura de la luz: alerta de la Guardia Civil

Los virus -y no precisamente los infecciosos- pueden llegar a convertirse en tu peor pesadilla. El robo de datos bancarios es cada vez más común en internet. La Guardia Civil alerta de un nuevo correo electrónico fraudulento que instala un troyano en tu ordenador o teléfono para robar detalles de las cuentas del banco.

"¿Has recibido un correo electrónico de una compañía eléctrica en el que adjuntan un enlace a una factura?", preguntan desde la Guardia Civil para, a renglón seguido, alertar de que se puede tratar de una estafa. "¡Cuidado", advierte, porque están suplantando a compañías de la luz y, al pinchar ese enlace, se descarga en tu dispositivo un virus entrenado para robar datos bancarios.

Los agentes recomiendan sospechar de correos que te indiquen que una factura atrasada: desconfía cuando se trate de cheques vecindos. Además, fíjate siempre en el dominio del correo porque siempre hay ligeras variaciones respecto al oficial. Además, suele haber errores en el asunto o en el propio cuerpo del correo.

¿Qué ocurre si pinchas?

Actúa rápido: "Aísla el equipo de la red, analiza el equipo con antivirus y denuncia".

Aunque los ciudadanos cada vez están más familiarizados con este tipo de prácticas, no está de más advertir de estas estafas que circulan por internet. Las facturas de la luz, el gas, los correos del banco que te piden algún dato o esos emails en los que has ganado un sorteo en el que nunca has participado son motivo de desconfianza. Ante la duda, lo mejor es no responder ni pinchar en ninguno de los enlaces.

Hay quien va más allá y prefiere proteger su dinero de otra forma, tal como le comentan a la Guardia Civil en los vídeos explicativos que cuelgan en sus redes sociales para alertar de este tipo de delitos. "Lo mejor es tener una cuenta para gastos y sólo dejar el efectivo justo para estos", apuntan.