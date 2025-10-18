El Monopoly, uno de los juegos más vendidos del mundo, fue creado por una mujer anti-capitalista

Quién no ha jugado alguna vez en su vida al Monopoly. Se trata de uno de los más vendidos del mundo y miles de familias o amigos han pasado tardes enteras jugando a ser ricachones que compran y venden pisos, chalets e inmuebles en general. Sin embargo, aunque sus reglas son más que conocidas, lo que no sabe todo el mundo que es que el juego fue creado, precisamente, por una mujer anti-capitalista. Y no se trata de una incoherencia de Elizabeth Magie -la fémina en cuestión- sino que fue su manera de querer demostrar al mundo entero en el año 1903 lo injusto que era el capitalismo, a modo de crítica contra la concentración de riqueza.

Trataba de ser una herramienta educativa sobre los peligros del monopolio y la desigualdad social.

Unos cuantos años más tardes, un hombre llamado Charles Darrow patentó el juego pero con una version mucho más simple y sin ningún trasfondo crítico de fondo, simplemente con un objetivo meramente lúdico. Fue patentado en 1935 con el nombre de Monopoly y un tablero con propiedades de Atlantic City.

Elsotanoperdido.com

Tiempo después, Parker Brothers compró los derechos de Darrow.