Multas de hasta 6.000 euros: 5 motivos curiosos por los que te pueden sancionar mientras conduces

El reciente anuncio de la DGT sobre los cambios en la normativa de tráfico promete tener un impacto notable en los hábitos de conducción. Pese a la avalancha de bulos y desinformación en redes sociales —como supuestas multas por escuchar música a todo volumen o por retocarse el maquillaje mientras se espera en un semáforo en rojo—, muchos conductores están buscando activamente información veraz y actualizada. De hecho, las búsquedas de “normas DGT” se han disparado un 138% en la última semana, lo que demuestra una clara preocupación por evitar sanciones innecesarias.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son esas normas nuevas que han pillado por sorpresa a más de uno? ¿Y qué comportamientos habituales al volante pueden costarnos una multa sin saberlo? Para dar respuesta a estas dudas, los expertos en conducción de SIXT han recopilado las cinco normas y hábitos más sorprendentes que, aunque muchos lo desconozcan, son ilegales en España y pueden conllevar sanciones importantes.

Cinco motivos sorprendentes por los que te pueden multar al conducir en España

El uso de un detector de radar es ilegal

¿Estás pensando en eludir los radares con un detector de velocidad? Piénsalo dos veces. En España se lo toman muy en serio: llevar uno en el coche puede costarte hasta 6.000 € en multas e incluso conllevar la incautación del vehículo. La normativa es clara: los detectores de radar están prohibidos —la idea es fomentar la conducción responsable y la seguridad vial—. Así que, aunque pueda parecer un truco inteligente, usar uno puede salirte muy caro.

Comer o beber mientras se conduce puede ser sancionado

Conducir distraído no solo significa usar el móvil. Acciones tan cotidianas como comer, beber café o incluso agua al volante pueden acabar costándote hasta 200 € de multa y la pérdida de dos puntos del carné si se consideran una distracción. Esto lo regula el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que obliga a los conductores a mantener siempre la atención y el control total del vehículo. La norma advierte que cualquier cosa que pueda afectar a ese control —como llevar ropa inadecuada, soltar el volante con una mano o distraerse al comer o beber— puede ser motivo de sanción.

Lo que llevas puesto mientras conduces es importante

Ir conduciendo a la playa en chanclas o a una fiesta con tus tacones favoritos puede salirte caro: hasta 200 € de multa. Aunque no está expresamente prohibido, la DGT puede sancionar con entre 80 y 200 € si considera que el calzado o la ropa del conductor dificultan el manejo del vehículo. Esto incluye conducir con chanclas, tacones altos, descalzo o incluso sin camiseta, ya que se entiende que estas situaciones pueden suponer un riesgo por "pérdida de control". La base legal está en el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, que obliga a conducir con la diligencia y atención necesarias para mantener el control total del coche en todo momento.

Las nuevas señales podrían generar confusión

La señal de tráfico «2+», conocida oficialmente como S-51b, indica un carril reservado para vehículos de alta ocupación (VAO) en España. Estos carriles solo pueden ser utilizados por coches que transporten al menos a dos personas, incluyendo al conductor. La señal es de color azul, con el pictograma de un coche, el símbolo «2+» y una flecha que marca la dirección del carril. Su objetivo es claro: reducir la congestión en zonas con mucho tráfico y fomentar el uso compartido del coche, mejorando así la eficiencia en los desplazamientos y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Desde julio de este año, circular por un carril VAO sin cumplir con el número mínimo de ocupantes conlleva una multa de 100 €, aunque no implica pérdida de puntos del carné.

Prohibido aparcar sobre la arena en playas

En muchas zonas costeras de España, está prohibido aparcar sobre la arena de la playa o en zonas de dunas, subrayan en SIXT. Esta medida busca proteger los ecosistemas naturales y garantizar la seguridad y el disfrute de todos los usuarios del litoral. Aunque en algunos lugares no haya señalización explícita, las ordenanzas municipales y la Ley de Costas regulan el acceso de vehículos a las zonas protegidas. En áreas naturales o parques protegidos, la vigilancia es especialmente estricta. Aparcar en la arena puede suponer una multa que va desde los 50 € hasta más de 1.000 €, dependiendo del lugar y la gravedad de la infracción. Además, en algunos casos, las autoridades pueden ordenar la retirada del vehículo con grúa.